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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 08:44 BJT

《交易视点》台债因标售需求稳定且筹码流向银行业，利率难升--群益金鼎证

路透台北3月13日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评指出，上日台债跟随美债开低，盘中多空交战，104/6 成交量增加至278.5亿台币为近期最大，央行于立法院报告鸽派的言论推动利率收于日低。

短线在标售需求稳定与筹码流向银行业下利率较难持续走升，行情预期回归与美债连动，10年券104/5 区间预估在1.58-1.64%，五年券 预估在1.10%-1.16%。

IRS市场利率小幅下滑，成交量萎缩。五年成交1.33%(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
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