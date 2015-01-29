中国债市动态：现券收益率和IRS涨势未止，逆回购规模逊预期心态仍弱

路透上海1月29日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率和利率互换(IRS)继续上涨，其中IRS涨幅扩大。央行公开市场稍早仅进行了28天期逆回购，品种和规模均略逊于预期，令处在调整中的市场压力有增无减。

交易员称，美联储对今年升息前景依旧存在的声明，对境内影响暂不明显。因其方向未发生转变，且机构仍多以中国经济和货币政策走向马首是瞻。

华中一银行交易员表示，早盘现券卖盘强劲，主要利率债收益率涨近5个基点(bp)。“(逆回购)七天停了，28天不够量。”

央行公开市场上午进行了450亿元人民币28天期逆回购操作，利率持平于4.80%。据此计算，本周净投放550亿元。但今日有500亿元逆回购到期，按单日统计为净流出50亿元。周二逆回购期限为七天和28天两种，操作量各300亿元。

剩余期限近五年的国开行140227券最新成交 在3.88%，上日尾盘为3.82%。

北京一银行交易员指出，IRS早盘涨幅超过现券收益率，在7个bp左右。调整过程中，市场心态偏弱。除觉得逆回购规模不够充分外，包括可转债将发行将对资金面造成影响可能也是忧虑之一。

上海电气 公告，将启动发行60亿元A股可转债发行，网上申购日为下周一(2月2日)。

新债发行方面，上午有国开行和农发行共三期新债招标。其中国开一年债利率偏低，为3.64%；农发行三年和五年期增发债收益率分别为3.8528%和3.9194%。

国债期货主力合约TF1503 早盘收报97.326元，较上日结算价跌0.09元或0.09%。