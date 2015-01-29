台湾债市：10年公债殖利率盘初走跌，随美债反应美联储议息决议内容

路透台北1月29日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周四盘初走跌。交易员表示，台债早盘随美债区间偏多，反应美国联邦储备理事会(FED/美联储)议息决议内容略偏向鸽派，带动103/13殖利率盘中下探近两周新低。

交易员指出，由于美国指标10年公债殖利率跌破1.80%并靠向1.70%，令台债仍由多方略胜一筹，不过此前台债已因欧版量化宽松而将殖利率带向波段低位，目前追价买盘意愿并不够积极，多为交易商筹码换手操作，短线103/13殖利率下档低位暂先看1.465%。

今日早盘103/13殖利率低位来到1.4680%，创近两周盘中低位，前波盘中低位为1月16日的1.4630%；五年券103/15殖利率则触及一年七个月盘中低位，前低为2013年6月17日的0.9800%。

〞美联储会议记录看起来中性偏鸽，感觉上六月不会升息。〞一位证券商交易员说。

美联储周三表示，随着就业强劲增长，美国经济正以“稳健步伐”扩张，暗示联储仍准备在今年升息。并重申在决定何时上调近零水准利率时将保持“耐心”，但承认某些通胀指标下滑。

美国公债价格周三劲扬，30年期公债收益率触及纪录低位，因美联储表示，通胀低于预期，且暗示对全球经济的担忧将是其在未来政策会议上决定是否调整利率的考量之一。指标10年期美债 收益率攀升30/32，收益率降至1.72%。

预估指标公债今日主要交投区间：

* 10年公债103/13 ：1.465-1.1.485%

本地时间10:20时的最新报价：

* 10年公债103/13期殖利率跌2.12基点，报1.4768%，成交量44.5亿台币。

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