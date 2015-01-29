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亚洲 | 2015年 1月 30日 星期五 07:52 BJT

****主要国家经济指标预测--1月30日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段      　 预估值      前值 
    0005 英国Gfk消费者信心指数                          1月           负2          负4  
    0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季)         　    第四季        　 --       +0.2%
                                (较上年同期)                            --       +1.2% 
    0030 澳洲民间部门信贷                          　    12月           --       +0.5%
             房屋信贷                                                   --       +0.6%  
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                    　　12月  　       --      +16.9%
             房屋开工(较上年同期)                             　　   -14.8%     -14.3% 
    0700 德国实质零售销售(较前月)                   　   12月       　+0.3%      +1.0%
                      (较上年同期)                              　  　+3.5%      -0.8%  
    0745 法国消费者支出(较前月)                   　     12月       　+0.2%      +0.4%
    0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)              　 12月           --       -0.1%
    0800 瑞士KOF领先指标                              　  1月        　97.5       98.7
    0900 意大利失业率                                 　 12月         13.5%      13.4%
    0930 英国消费者信贷(亿英镑)                      　  12月     增加12.00  增加12.52
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                  　       　增加20.00  增加20.59
             抵押贷款批准件数(千件)                    　            59.000     59.029
             M4货供额(较前月)                               　         --         持平
    1000 欧元区HICP(较上年同期)                   　  1月初值         -0.5%      -0.2%
    1000 欧元区失业率                               　   12月         11.5%      11.5%
    1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)          　   12月          --    　　-0.2%
                               (较上年同期)                          　--        -1.2%    
    1330  加拿大国内生产总值(GDP(较前月)                 11月         持平       +0.3%
    1330  美国实质GDP环比年率                      第四季初值        +3.0%       +5.0%
          GDP最终销售                                                +3.3%       +5.0%
          GDP消费支出                                                  --        +3.2%
          GDP隐性平减指数                                            +1.0%       +1.4%
          核心PCE物价指数                                            +1.2%       +1.4%
          个人消费支出(PCE)物价指数                                  +0.8%       +1.2%
    1330  美国企业雇佣成本                             第四季        +0.6%       +0.7%
    1445  美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                   1月         57.5        58.3
    1500  美国路透/密西根大学消费者信心指数           1月终值         98.2        98.2
                                   现况指数                          108.0       108.3
                                   预期指数                           91.5        91.6       
                            
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       现值        预估值
    0030  澳洲出口物价                                 第四季        持平　　　 　 --         
              进口物价                                               +0.9%         --         
    0700  英国Nationwide房价指数(较前月)                 1月         +0.3%        +0.3%       
                            (较上年同期)                             +6.8%        +6.6%       
    0855  德国经季节调整失业人数变化(万人)               1月       减少0.8    　减少1.0     
                 未经季节调整失业人数(万人)                          303.2         --           
                 经季节调整失业率                                     6.5%         6.5%         
                 经季节调整失业人数(万人)                            283.6         --         
    0900  欧元区M3货供额(较上年同期)                    12月         +3.6%        +3.5%        
                  民间贷款                                           -0.5%        -0.7%        
                  M3三个月移动平均年增长率                           +3.1%         --         
    0900  意大利薪资通胀(较前月)                        12月          持平         --         
                        (较上年同期)                                 +1.1%         --         
    1000  意大利制造业信心指数                           1月          97.1       　98.0         
    1000  意大利消费者信心指数                           1月         104.0        100.0         
    1000  欧元区企业景气指数                             1月          0.16          0.1         
                经济景气指数                                         101.2        101.5        
                工业景气指数                                         负5.0      　负4.5        
                服务业景气指数                                       正4.8        正6.0        
                消费者信心指数                                       负8.5        负8.5       
                消费者通胀预期指数                                   负3.6         --         
                生产者通胀预期指数                                   负5.7         --         
    1100  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                  1月          正39         正30         
    1300  德国消费者物价指数(CPI)(较前月)            1月初值         -1.0%        -0.8%         
                             (较上年同期)                             0.3%        -0.1%        
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                      -1.3%        -1.0%        
                                   (较上年同期)                      -0.5%        -0.2%        
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)           1月26日当周          26.5         30.0         
              四周均值(万人)                                          29.9          --         
              续请失业金人数(万人)               1月17日当周         238.5          242        
    1500  美国成屋待完成销售指数                        12月         100.7          --         
                        指数变动(较前月)                             -3.7%        +0.5%        
    2100  韩国央行制造业景气判断指数                     2月                        --          
  
    2145  新西兰建筑许可                                12月         -2.1%          --        
    2300  韩国工业生产(较前月)                          12月         +3.0%        +1.0%        
                      (较上年同期)                                   +0.4%        -1.0%        
              服务业产出(较前月)                                     持平           --         
    2330  日本所有家庭支出(较前月)                      12月         +0.4%        +0.3%        
                          (较上年同期)                               -3.4%        -2.5%
    2330  日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   12月         +2.5%        +2.6%        
              全国整体CPI                                            +2.4%          --         
              东京地区核心CPI(较上年同期)                1月         +2.2%        +2.2%        
              东京地区整体CPI                                        +2.3%          --         
    2330  日本求才求职比                                12月          1.15         1.12         
              失业率                                                  3.4%         3.5%         
    2350  日本工业生产                              12月初值         +1.0%        +1.3%        
              一个月预估值                                           +6.3%          --         
              两个月预估值                                           -1.8%          --         
    (完)
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