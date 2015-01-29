主要国家经济指标预测--1月30日****

中国金融：“一带一路”项目储备丰富，投资未受资本管制政策影响--银协
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0005 英国Gfk消费者信心指数 1月 负2 负4 0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第四季 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.2% 0030 澳洲民间部门信贷 12月 -- +0.5% 房屋信贷 -- +0.6% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 12月 -- +16.9% 房屋开工(较上年同期) -14.8% -14.3% 0700 德国实质零售销售(较前月) 12月 +0.3% +1.0% (较上年同期) +3.5% -0.8% 0745 法国消费者支出(较前月) 12月 +0.2% +0.4% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- -0.1% 0800 瑞士KOF领先指标 1月 97.5 98.7 0900 意大利失业率 12月 13.5% 13.4% 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 12月 增加12.00 增加12.52 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加20.00 增加20.59 抵押贷款批准件数(千件) 59.000 59.029 M4货供额(较前月) -- 持平 1000 欧元区HICP(较上年同期) 1月初值 -0.5% -0.2% 1000 欧元区失业率 12月 11.5% 11.5% 1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- -0.2% (较上年同期) -- -1.2% 1330 加拿大国内生产总值(GDP(较前月) 11月 持平 +0.3% 1330 美国实质GDP环比年率 第四季初值 +3.0% +5.0% GDP最终销售 +3.3% +5.0% GDP消费支出 -- +3.2% GDP隐性平减指数 +1.0% +1.4% 核心PCE物价指数 +1.2% +1.4% 个人消费支出(PCE)物价指数 +0.8% +1.2% 1330 美国企业雇佣成本 第四季 +0.6% +0.7% 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 1月 57.5 58.3 1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 1月终值 98.2 98.2 现况指数 108.0 108.3 预期指数 91.5 91.6 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲出口物价 第四季 持平 -- 进口物价 +0.9% -- 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 1月 +0.3% +0.3% (较上年同期) +6.8% +6.6% 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 1月 减少0.8 减少1.0 未经季节调整失业人数(万人) 303.2 -- 经季节调整失业率 6.5% 6.5% 经季节调整失业人数(万人) 283.6 -- 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 12月 +3.6% +3.5% 民间贷款 -0.5% -0.7% M3三个月移动平均年增长率 +3.1% -- 0900 意大利薪资通胀(较前月) 12月 持平 -- (较上年同期) +1.1% -- 1000 意大利制造业信心指数 1月 97.1 98.0 1000 意大利消费者信心指数 1月 104.0 100.0 1000 欧元区企业景气指数 1月 0.16 0.1 经济景气指数 101.2 101.5 工业景气指数 负5.0 负4.5 服务业景气指数 正4.8 正6.0 消费者信心指数 负8.5 负8.5 消费者通胀预期指数 负3.6 -- 生产者通胀预期指数 负5.7 -- 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 1月 正39 正30 1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月初值 -1.0% -0.8% (较上年同期) 0.3% -0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -1.3% -1.0% (较上年同期) -0.5% -0.2% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月26日当周 26.5 30.0 四周均值(万人) 29.9 -- 续请失业金人数(万人) 1月17日当周 238.5 242 1500 美国成屋待完成销售指数 12月 100.7 -- 指数变动(较前月) -3.7% +0.5% 2100 韩国央行制造业景气判断指数 2月 -- 2145 新西兰建筑许可 12月 -2.1% -- 2300 韩国工业生产(较前月) 12月 +3.0% +1.0% (较上年同期) +0.4% -1.0% 服务业产出(较前月) 持平 -- 2330 日本所有家庭支出(较前月) 12月 +0.4% +0.3% (较上年同期) -3.4% -2.5% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 12月 +2.5% +2.6% 全国整体CPI +2.4% -- 东京地区核心CPI(较上年同期) 1月 +2.2% +2.2% 东京地区整体CPI +2.3% -- 2330 日本求才求职比 12月 1.15 1.12 失业率 3.4% 3.5% 2350 日本工业生产 12月初值 +1.0% +1.3% 一个月预估值 +6.3% -- 两个月预估值 -1.8% -- (完)
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日
路透新加坡5月11日 - 油价周四上涨，布兰特原油稳稳地回到每桶50美元上方，因美国原油库存下降且沙特对亚洲石油供应的削减幅度大于预期，令市场供应趋紧。