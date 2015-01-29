台湾汇市：台币大跌逾1角，美联储对经济乐观令美元守住升势

路透台北1月29日 - 台币兑美元 周四盘初实质交易大幅走弱，因台股 下跌，且跟随亚币颓势。汇银人士指出，美联储维持对经济乐观看法，刺激国际美元守住涨势，银行间美元回补买盘大举进入，台币汇价一泄千里。

汇银人士指出，美联储重申决定何时升息上会保持〞耐心〞，升息预期未减下，银行间美元回补买盘涌出；而日前一直汇入的外资美元卖压顿减，出口商美元卖压也先保持着观望，令台币逆转先前连续升值的行情。

〞之前台币升得又急又快，现在贬了，后座力就很强啦。〞一位大型商银交易人士表示。

他们也说，至于上日台币收盘时，央行干预令台币微幅收贬，因此引发不少台湾央行可能加重阻升台币，甚至令其趋贬的猜测。但早盘为止，二位大型商银交易人士表示，尚未见央行大力干预买入美元的情况，但后续仍应密切观察。

他们也说，今日银行间一致反转看好美元行情，台币升值力道顿失，反转急贬，买入美元的进口商也疲于奔命。不过他们也预估，未来台币汇价可能在市场资金大量流入或流出的情况下，不排除波动加剧的可能性。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三表示，随着就业强劲增长，美国经济正以“稳健步伐”扩张，暗示联储 仍准备在今年升息。

美联储也重申在决定何时上调近零水准利率时将保持“耐心”，但承认某些通胀指标下滑。决策者对美国经济前景的看法仍保持乐观基调，并坚持认为能源价格下跌推低通胀的情况将逐渐消失。

台币早盘主要交易区间落在31.280-31.485；上交易日区间则在31.170-31.329。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，美元/台币的一个月换汇点由折价转为价平，美元看升气氛转浓。一个月远汇报价 暂报31.445/31.462左右，上日纽约盘收在31.205。

韩元兑美元 盘初走贬报1,090.8，上日收在1,084.5。

交易员预测今日集中交易区间：

• 31.3-31.5

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