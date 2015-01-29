路透调查：咖啡价格料上涨，因供应缺口预估扩大

* 巴西2015/16年度收获量料在4,650万袋

* 越南2014/15年度收获量料在2,720万袋

* 全球2014/15年度咖啡供应缺口料为600万袋

路透伦敦1月28日 - 路透周三对13名交易员和分析师的调查显示，咖啡价格今年料上涨，2014/15年度全球供应缺口预计将超过之前预期。

调查中受访者给出的预期中值为，截至9月的2014/15销售年度全球咖啡供应缺口600万袋(每袋60公斤)。

路透去年7月的一项调查原预期，2014/15年度的全球供应缺口将为400万袋，2013/14年度为供应盈余250万袋。

最新调查显示，指标洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货 料进一步上涨，该合约在2014日历年度已累计攀升了50%。此次调查预估中值显示，该合约至3月31日的一季度末料上涨至每磅1.80美元，2015年年末将涨至1.98美元。

近月合约周三报在1.68美元左右。

调查受访者表示，主要咖啡产国巴西天气状况不利，加之巴西雷亚尔汇率走强，可能会推动ICE阿拉比卡咖啡期货价格进一步走高。

调查中值显示，预计巴西2015/16年度收获量在4,650万袋。预估值从4,000万至4,850万袋不等。

咖啡因含量较高的罗布斯塔品种预计也会上涨。该品种主要用于速溶咖啡和混调。调查中值显示，指标ICE罗布斯塔咖啡期货 至2015日历年末料升至每吨2,115美元，较周三价格1,980美元左右涨约7%。