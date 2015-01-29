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货币新闻 | 2015年 1月 29日 星期四 17:08 BJT

表格：德国1月经季节调整的失业人口减少8,000人至283.6万

路透柏林1月29日 - 德国联邦劳工局周四公布：
    
    * 德国1月经季节调整的失业人口减少8,000人至283.6万
    * 德国1月经季节调整的失业率降至6.5%，12月上修至6.6%
    * 路透调查预期德国1月经季节调整的失业人口减少1万人
    
    
    以下为详细表格
                        2015年1月  2014年12月     2014年1月

    变动 (经调整)          -8,000     -25,000      -27,000
    人数 (经调整,百万)      2.836       2.844        2.931
    失业率 (经调整,%)         6.5         6.6          6.8
    变动 (未经调整)      +268,083     +46,669     +261,996
    人数 (未经调整，百万)   3.032       2.764        3.136
    失业率 (未经调整,%)       7.0         6.4          7.3 (完)
  
 (编译 洪曦; 审校 张涛)
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