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货币新闻 | 2015年 1月 29日 星期四 17:44 BJT

欧洲经济：欧洲央行执委普雷特称12月货币供应数据出现一些正面迹象

路透卢森堡1月29日 - 欧洲央行执委普雷特周四表示，在欧元区12月货币供应数据中看到一些正面迹象，面向公司的放贷出现增长。

“货币供应数据展现了一些正面迹象，信贷较上年同期增长，流向非金融公司的放贷也上升。”普雷特在卢森堡的一个会议上表示，“货币和信贷市场出现了一些令人鼓舞的迹象。”

他还指出，面向公司的信贷成本也下降。“就在最近几个月，我们看到放给非金融公司的贷款息差明显下降。（完）

(编译 高琦 审校 张涛)
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