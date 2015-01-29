《全球主要央行动态》--1月29日

以下所列为上周四下午至本周四上午(1月22日-1月29日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三表示，随着就业强劲增长，美国经济正以“稳健步伐”扩张，暗示联储仍准备在今年升息。

美联储重申在决定何时上调近零水准利率时将保持“耐心”，但承认某些通胀指标下滑。决策者对美国经济前景的看法仍保持乐观基调，并坚持认为能源价格下跌推低通胀的情况将逐渐消失。

联储发布的声明中，基本上回避了欧洲与亚洲经济低迷的情况，仅表示在决定升息时间时，将考虑到“金融与国际形势发展”，这也是自2013年1月以来，联储首度提及全球市场。

美联储去年12月表示，其策略与之前的前瞻指引相一致，即在“相当长的时间”内保持利率在近“零”水平不变。但周三的声明未再提及先前的前瞻指引。周三的声明被无异议采纳，这一迹象表明叶伦有能力使新的投票团队达成一致意见。

**欧元区**

欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。欧洲央行总裁德拉吉称，加上现有的购买民间债券的计划，以及向银行提供数千亿欧元低息贷款的长期再融资操作，新的量化宽松(QE)计划将每月向经济注入600亿欧元。欧洲央行在政策会议上维持主要再融资利率在0.05%不变。

欧洲央行宣布逾1万亿欧元的购债计划后，路透调查显示，45名受访经济分析师中略占多数的人认为，央行的主权债购买计划不足以让通胀率回升至目标水准。调查结果认为，这项购债计划的持续时间“可能”要长于央行的打算。

欧洲央行总裁德拉吉在德国杂志WirtschaftsWoche周六刊登的文章中写道，欧元区各国政府需加倍努力改革，以打造“真正的”经济联盟。德拉吉写道，欧元区政治联盟应当深化。他表示，需要进行改革提高竞争力，减少官僚主义，并改善劳动力市场灵活性。

欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼周日对德国周日世界报称，他对欧洲央行购债计划的有效性抱有怀疑。他投票反对出台购债计划，称欧洲经济成长迟滞主要是因为债务规模较高以及个别国家缺乏竞争力。

欧洲央行执委会成员莫尔许在周六出版的专访文章中称，德国对欧洲央行购债计划持保留态度，体现在向欧元区经济注资计划中的“少量印钞”上。针对德国对量化宽松计划最主要的一个担忧，莫尔许称该计划不涉及“共担(成员国债务)义务，与欧元债券不同”。

欧洲央行管理委员会委员克诺特在接受电视访问时表示，关于欧洲央行上周决定印钞买进政府公债以抗击通缩，他持反对意见。诺特称，该政策主要的影响可能在于拉低欧元兑其他货币币值。在解释他对量化宽松的怀疑时，诺特表示他认为欧洲央行应该将这举措保留为“最后手段”。

欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周五在一次电视专访时表示，根据央行的公债购买计划，基于券种限制，将可以从6月开始购买希腊公债。

“我们讨论了何时买入各个国家的不同公债。至于希腊，考虑到券种和发行方的限制，我想可能是在6月，”维斯科在世界经济论坛上接受彭博电视专访时说道。

**日本**

日本央行周四表示，由于油价大跌，日本消费者物价涨幅将进一步放缓，去年4月调高消费税对家庭支出的打击，也是一个拉低通胀的因素。日本央行上修对工业产出的评估，仍看好民间消费回暖，将使经济维持温和复苏，最终协助推高物价。

日本央行审议委员会12月会议记录显示，多数委员称油价大跌将会在短期压制通胀，但长期将因刺激经济增长而让物价加速上扬。

会议记录暗示央行并不急着再次扩大规模本已庞大的刺激计画，只要经济仍处于强劲复苏轨道，则该行可能不在乎短期消费通胀下滑。

不过部分委员对于消费者及企业信心疲弱提出警告，这显示有少数委员未和日央行总裁黑田东彦一样对前景持乐观看法。

**中国**

中国人民银行周五称，2015年继续实施稳健货币政策，更加注重松紧适度，适时适度预调微调。2015年中国将大力推进金融改革开放，防范化解各类风险。

中国央行在国新办吹风会提供的新闻稿指出，从中长期看，要健全支持实体经济可持续发展的金融市场和机构体系，完善更加稳健、平衡、有效的宏观调控体系和货币政策框架；建立健全高效、前瞻、专业化和市场友好的监管体制。

中国央行副行长潘功胜周五表示，央行过去几年推出的一些新型货币政策工具，和存款准备金率之间不是一种取代和被取代的关系。对此业内人士称，相对定向工具，降准更利于货币创造；而央行近期对于货币宽松的谨慎表态重在预期管理。

**英国**

英国央行货币政策委员会委员迈尔斯周四称，英国通胀率可能在未来几个月转为负值，就业市场的劳动力闲置状态比失业率数据所反映的情况要严重，而市场明确认为利率要过很长时间后才会上调。

英国央行货币政策委员会委员福布斯在接受华尔街日报专访时表示，英国升息的时间可能早于很多人的预期。她指出，美国经济健康成长及低油价可能刺激英国的消费和投资，有助于央行较市场预期的时间更早升息。市场预期的升息时间是2016年中期之前。

根据周三刊出的一篇专访，英国央行首席经济学家霍尔丹称央行并不急于升息，真到了升息的时候，调升步伐也将是缓慢的，可能慢到一年才升息0.5个百分点。“我们不急于升息，经济复苏正站稳脚跟。我们最不想作的就是打击复苏力道，”霍尔丹对北威尔士的每日邮报说道。

“利率正处在历史低档，也不会永远这样，但当利率调升时，步伐将非常缓慢，有可能在几年的时间里都是每年仅上调0.5个百分点。”

**加拿大**

路透调查周四对一级交易商的访问结 果显示，低油价将迫使加拿大央行在4月底之前再降息一次，以刺激该国经济。受访的11家加拿大一级市场交易商中，有八家认为央行再度降息的时间不是3月就是在4月。

加拿大央行21日意外把指标利率从1%至0.75%，称油价大跌对经济成长及央行通胀目标构成风险。

**瑞士**

瑞士央行理事祖布鲁克表示，在瑞士央行放弃瑞郎兑欧元的上限后，所有货币政策选项皆有可能；瑞士央行本打算仅在1月就准备1,000亿瑞郎守卫汇率上限。

当被问及瑞士央行是否将再次设定瑞郎上限，以防瑞士经济因那些寻求躲避全球金融危机的资金而走势不稳时，祖布鲁克对报纸Blick称，“我们已放弃上限，所有货币政策选项皆有可能。”

瑞士央行副总裁丹亭(Jean-Pierre Danthine)周二接受报纸TagesAnzeiger访问时说，瑞士央行做好了干预汇市的准备，以放松货币政策。本月早前该央行放弃了瑞郎汇率上限。

丹亭称，汇市将需要一段时间才能恢复平衡，但他拒绝说明会在哪个具体水准实现平衡。他还说，瑞士央行不仅关注瑞郎/欧元汇率，也关注瑞郎/美元汇率。

**新西兰央行**

新西兰央行周四将指标利率维持在3.5%，一如市场普遍预期，且表示将维持利率不变“一段时间”，因通胀偏低。新西兰央行表示，未来的利率行动，无论是升息还是降息都要取决于经济数据。

**其他央行**

丹麦央行周四调降指标政策利率，为本周第二度降息，藉此维护丹麦克朗兑欧元联系汇率。一如市场普遍预期，丹麦央行将定期存单(certificate of deposit)利率由负0.20%调降至负0.35%的记录低点，藉以让克朗兑欧元维持在窄幅区间之内。

瑞典央行第一副总裁 Kerstin af Jochnick周五说，央行有能力透过购债来迅速扩大资产负债表。他的言论令市场益发臆测瑞典央行将跟随欧洲央行推出量化宽松(QE)。瑞典央行在12月开会时曾表示，如果有必要扩张政策，央行已准备好采取更多行动，最快可能就是下一次在2月的会议。

新加坡金管局周三在预定的4月政策检视之前意外放宽货币政策，成为全世界又一个为对抗通缩压力及经济成长放缓而果断行动的央行。金管局声明稿表示，降低坡元政策区间坡度，系为了因应2014年10月上次政策会议之后国内通胀“明显转向”下行。政策汇率区间是针对坡元的名义有效汇率(NEER)。

泰国央行周三宣布维持政策利率在2.0%不变，一如预期；政策委员会以5-2的投票结果通过维持利率不变。该行认为通胀率可能跌至低于目标的水平，但没有看到通缩，而泰铢汇率仍符合经济基本面。

马来西亚央行周三维持指标利率在3.25%不变，一如外界预期，并称通胀率料低于预期，并且经济依然处于稳定增长道路上，尽管大宗商品价格大幅下挫。 (完)

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