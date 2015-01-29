中国汇市：人民币早盘小跌，因美联储决议支撑美元多头

* 人民币早盘小幅下跌

* 中间价走弱带动，一度逼近跌停位

* 美联储议息决议显示对经济乐观支撑美元

* 监管层态度是关键

路透北京1月29日 - 人民币兑美元 即期周四早盘小幅走疲，因最新的美联储议息决议支撑美元，人民币中间价随之回落，香港离岸人民币跌幅高于境内，引发套利盘一并推动境内即期早盘走软，一度低至距离跌停位仅20个点子的位置。

交易员指出，早盘交易量比较大，买卖均较为活跃，因人民币整体仍偏弱，但都觉得触及跌停位的概率不大，因此在接近跌停位置会有一部分尝试结汇，不过目前仍看不出监管层明显大规模干预迹象。

“交易价格没怎么变，跟前两天在一个水平线上，波动倒是没有前两天大，...但贬值压力还是比较大。”一城商行交易员称。

北京时间12:09，人民币兑美元即期报6.2499元，上日收报6.2480元。今日人民币兑美元中间价 为6.1335元，上日中间价为6.1282元。

交易员称，最近一个月整体处于横盘整理的过程之中，人民币还没有调整好，中长期仍以贬值为主。上半年，在美联储可能加息、欧洲央行开始实施QE以及国内经济减速压力较大、外贸顺差可能较少等因素的影响下，人民币兑美元汇率仍将面临贬值压力。

交易员称，最近中间价波动幅度并不大，显示央行仍希望维持人民币汇率稳定，不过下一步人民币走势除了看监管层，也要看美元走势及欧元区动态。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)关注海外经济动荡局势已有数月之久，从埃博拉到俄罗斯，乃至于欧元区目前的困境，不过联储基本上没有发表意见。但周三这些来自海外的忧虑因素出现在美联储的政策声明中，联储表示，在考量升息时机时，会将“国际形势进展”列入关注事项。

全球汇市， 新西兰元周四盘初跌至四年新低，因投资者认为降息的可能性升高，而美元多头则关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新政策声明中的乐观面。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3620/70，上日尾盘为6.3550。

北京时间12:11，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2560/90元，上一交易日尾盘报6.2582元。