更新版 1-中国钢铁：钢企今年资金仍紧张，汇率和债务风险可能加大--中钢协

* 钢企今年资金仍紧张，面临融资难和贵问题

* 今年钢企的汇率和债务风险可能加大

* 银行抽贷再贷的利率普遍上浮

* 国内矿山关停面目前约在10%左右 (新增更多内容)

路透北京1月29日 - 中国钢铁工业协会常务副会长朱继民周四表示，中国钢企今年资金紧张难以根本缓解，且汇率和债务风险都可能加大，人民币最近的贬值对钢企形成严峻的考验。

中钢协并表示，钢铁企业反映2014年资金紧张，融资贵、融资难问题没有得到缓解，去年全行业贷款总量下降了47亿元人民币。而会员钢铁企业银行借款同比增长0.28%，但财务费用同比增长20.58%，很大程度上是因为贷款利率上升。

“有些银行采取一刀切做法，不断抽贷、压贷，使企业资金十分紧张...，银行抽贷后再贷的时候，根据不同情况，利率普遍上浮了。”朱继民指出。

他并指出，钢铁行业仍面临很多问题，钢价连续创出新低，而铁矿、煤炭价格下跌所带来的原料成本优势并没有转化为产品竞争优势。行业整体盈利水平尽管比上年有所改善，但销售利润率只有0.85%，在整个工业行业中垫底。

2015年要特别关注今年经济下行压力对行业的影响，加强企业防范经营风险引导，特别是汇率风险，加强市场风险预期分析。中钢协将积极建议有关部门和金融机构采取差别化的信贷政策，继续呼吁有关部门尽快出台降低国内铁矿山税费措施。

受铁矿石价格暴跌影响，中国部分矿山企业不得不关停减产，亦令中国铁矿石的对外依赖度进一步提高。2014年国内原矿产量15.1亿吨，同比增长3.9%，其中12月份国内铁矿石产量同比下降4.6%至1.26亿吨，连续三个月环比下降。

“矿山投资都很大，一旦开工后也不会轻易关停，...从原矿产量来看，目前国内矿山关停面也就在10%左右。”中钢协指出。

朱继民指出，矿价下跌总体对中国钢铁产业有利，但如果下跌幅度过大则可能打破原有供需平衡点，引发市场逆转，当矿价跌至70美元以下的时候，国内矿山就有一批面临倒闭，矿价跌破60美元，则有更大一批国内矿山倒闭，因为国际大矿山有较强的开采和成本优势。

中国钢铁业产能严重过剩，中钢协此前预计今年钢材市场供大于求局面短期内难以扭转，钢材价格难以大幅回升。