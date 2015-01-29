路透调查：未来两年铜市过剩有望缓解，铝供应缺口扩大

* 2015年现货铜价预估为每吨6,371.70美元；2016年为6,813美元

* 2015年铜供应过剩料为22.1万吨；2016年为20万吨

* 2015年铝价预估为每吨1,965美元；2016年为2,150美元

路透伦敦1月28日 - 路透调查显示，今年与明年全球铜市供应过剩程度料将缩减，帮助支撑铜价。最大铜消费国中国经济成长放缓，令铜价大受冲击。

这项预测可能暗示铜市供应的长期过剩局面将发生反转，另外该调查也显示铝市可能九年来首度出现供应短缺。

基本金属的整体供应仍将保持不足状态，未来两年，除了铜之外的所有金属料将供应短缺。

分析师今年初看法偏空，对六大基本金属的预估均低于去年10月的估值。

过去三周接受调查的34位市场人士，预估今年现货铜 均价为每吨6,371.70美元，较前一次调查的预估下降5%。预计2016年铜价上升至每吨6,813美元。

调查显示分析师预期铜市今年供应过剩22.1万吨，先前10月的估值为35万吨。2016年供应过剩料缩减为20万吨。

“我们预期今年精炼铜市场料少量过剩，表示市场容易受到供应中断的冲击，”Jefferies Bache分析师Gayle Berry表示。

几家矿业公司也下修2015年铜产量预估，主要受地理或技术因素影响。

根据分析师，国际矿业公司力拓 将其美国Kennecott公司2015年产量调降约10万吨；澳洲矿业巨擘必和必拓 也将全球最大铜矿场智利Escondida的产量预估调降15万吨左右。

对中国经济成长及其金属需求情况的担忧，一直令铜价承压。中国占到全球精炼铜需求的40%。

铜是经济景气的风向球，主要用于建筑、发电及输电，以及电子产品等。

本周铜价触及每吨5,339.50美元的五年半低点，上周也出现2011年10月以来最大单日跌幅。今年以来，铜价仍累计下跌13%。

基本金属价格预估中值与2014年均价的比较图表参见：

link.reuters.com/tav83w

**铝供应短缺**

33名分析师预估今年平均铝价 为每吨1,965美元，较上次预估低1.8%，也是本季基本金属族群中下修幅度最小者。

汽车与航空业的需求稳健，以及中国以外地区产量下滑，料将令今年铝市出现5.45万吨的供应缺口。2016年供应缺口预计将增加至12.5万吨。

去年10月的调查预估2014年供应过剩3.85万吨，今年铝短缺10.25万吨。

伦敦金属交易所(LME)注册仓库的库存稳步下滑，自2014年初以来库存已减少四分之一。这也支持铝市供应趋紧的观点。

“我们一年前预估每吨1,800美元，但铝需求可能增加。希望中国的新供应量，能够被新需求和高成本及高污染产能的关闭所平衡，”SP Angel分析师在给路透的报告中表示。(完)