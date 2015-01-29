日韩经济指标预测--1月30日-2月6日****

中国金融：“一带一路”项目储备丰富，投资未受资本管制政策影响--银协
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月26日当周 1月29日(四) 2300 韩国工业生产(较前月) 12月 +1.0% +1.3% (较上年同期) -1.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- -0.3% 2330 日本所有家庭支出(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -2.5% -2.5% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 12月 +2.6% +2.7% 全国整体CPI -- +2.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 1月 +2.2% +2.3% 东京地区整体CPI -- +2.1% 2330 日本求才求职比 12月 1.12 1.12 失业率 3.5% 3.5% 2350 日本工业生产 12月初值 +1.3% -0.5% 一个月预估值 -- +3.2% 两个月预估值 -- +5.7% 1月30日(五) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 12月 -- +16.9% 房屋开工(较上年同期) -14.8% -14.3% 2月1日(日) 0000 韩国出口(较上年同期) 1月初值 -4.5% +3.6% 进口(较上年同期) -5.0% -0.9% 贸易收支(亿美元) -- 顺差57.5 2300 韩国经常帐(亿美元) 12月 -- 盈余97.3 2月2日当周 2月2日(一) 0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 1月 -- 49.9 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 52.1 2100 韩国外汇储备(亿美元) 1月 -- 3,635.9 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 1月 +0.4% 持平 (较上年同期) +0.9% +0.8% 2月3日(二) 暂无重要经济数据公布 2月4日(三) 0130 日本加班工资(较上年同期) 12月 -- -0.9% 2月5日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,605 2月6日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 12月 -- -1.0 领先指标(较前月) -- -0.7 (完)
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日
路透新加坡5月11日 - 油价周四上涨，布兰特原油稳稳地回到每桶50美元上方，因美国原油库存下降且沙特对亚洲石油供应的削减幅度大于预期，令市场供应趋紧。