《分析》中国央行放水添花样但控力度，结构化宽松态度仍谨慎

* 公开市场连续第二周净投放，规模较上周略放大

* 本周重启28天逆回购，但利率偏高指示意义暂偏弱

* 配合MLF等定向工具，非公开市场调控流动性指向更明确

* 央行货币政策结构化宽松仍相对谨慎态度

作者 吴芳

路透上海1月29日 - 继上周重启七天逆回购后，中国央行公开市场本周再添28天逆回购操作以平抑节前资金面，实现连续第二周净投放，惟规模放大不多。分析人士表示，虽然央行本周延长逆回购操作期限，调控跨节流动性指向明确，但不及预期的投放量及偏高的操作价格，彰显央行在保持结构化宽松之余，货币政策谨慎心态难消。

他们并称，在人民币贬值压力不减，经济走势仍显疲态的背景下，政策适度宽松基调难改，惟包括调降逆回购利率及降准等进一步刺激政策出台条件尚不成熟，而春节临近料包括定向及公开市场操作稳定节前资金面将成主力，且投放力度仍有望进一步增强。

继周二重启28天逆回购后，中国央行今日继续进行了450亿元28天期逆回购，中标利率为4.80%。据此计算，本周公开市场将净投放资金550亿元，较上周的500亿元略放大。

安信证券固定收益分析师刘长江认为，央行重启28天逆回购，期限刚好，应该就是春节的流动性调控；价格应该没明确的信号意义，就是单纯的投放，防止春节资金紧张，平抑利率大幅波动。

他并认为，目前央行货币政策只是有限地结构化宽松，全面宽松在一季度是不可能的，因为年初政府工作报告还没定调，经济数据对经济走势指示亦不明确，政策暂时应该以稳为主，降准等刺激政策至少在节后，最好一季度之后，等局势明朗化，政策才好发生变化。

不过尽管全周实现净投放550亿元人民币，但在到期量对冲下，周四单日仍小幅回笼50亿元人民币。上海一银行交易员表示，央行态度还是非常谨慎，并不希望市场过度宽松，不过也不可能一步到位，未来应该会逐步加量投放。

东莞银行金融市场部陈龙认为，周四没有操作14天期逆回购，应该是考虑到跨月之后的首周资金应该不会太紧，下周还有存款准备金退还，流动性压力尚可，而仅进行28天投放，直接聚焦春节之后的资金安全，不过价格仍没下，单纯数量上的投放已经表明央行的意图。

中国国务院总理李克强周一表示，当前多重矛盾叠加，宏观调控难度加大，必须继续创新调控思路和方式，宏观政策既要坚持基本取向，又要动静相宜、主动作为，围绕区间调控实施更加及时精准、有力有效的定向调控。

银行间债市周四早盘现券收益率和利率互换(IRS)继续上涨，其中IRS涨幅扩大。央行公开市场稍早仅进行了28天期逆回购，品种和规模均略逊于预期，令处在调整中的市场压力有增无减。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选： link.reuters.com/fuw83w

**央行态度仍偏谨慎保守**

虽然短期内股市泡沫及外围金融风险等将成为掣肘央行货币政策全面放松的诸多因素，但在人民币贬值带来资金外流等压力下，随着春节备付压力加大，适度增加货币投放力度的必要性则在逐步增强，不过，央行谨慎偏保守调控流动性的态度仍较明显，短期公开市场相对谨慎和非公开市场相对偏松的格局或将持续。

南京证券固定收益分析师杨浩认为，长期来看，宏观经济数据不佳及人民币贬值对冲，决定了货币数量型宽松的必要性，且最新数据显示宏观经济悲观预期仍存，股市也逐渐降温，所以货币宽松适时而出具备了一定条件。

中国最新公布的2014年工业企业利润同比增速续降至3.3%，较上年 下降8.9个百分点，其中，12月工业企业利润同比下降8%，降幅比11月份扩大3.8个百分点， 显示中国经济下行压力仍相对较大。

他并指出，所以上周央行重启逆回购，数量政策工具先行，正式标志着货币政策一定程度在转向，由之前MLF(中期借贷便利)等非公开手段，转向通过公开市场给予明确信号，来引导市场预期。

在时隔约一年后，中国央行上周公开市场意外打破近两个月空窗期的平静，重启了逆回购操作，期限为七天，操作量500亿元，中标利率为3.85%。当周公开市场净投放资金500亿元，终结此前连续五周的既无投放亦无回笼局面。

他同时强调，短期货币政策应该还是以数量型工具为主，因为包括调降逆回购利率等价格信号出台则有两难困境，主要担心两点：一是货币脱实向虚，进一步刺激股市；二是人民币贬值压力，阻碍人民币国际化战略。

“政策真的很谨慎，像挤牙膏，但客观压力挡不住，投放趋势在，不急，央行很谨慎的，下周肯定继续加量，”他称，后期经济数据如何将成左右货币政策力度的决定性因素。

而对于MLF与公开市场的选择，陈龙指出，与非公开的MLF比较，央行更希望以非公开的方式达成低成本的资金流向实体部门支持降低融资成本的目标，至于股市加杠杆和资金外流则是央行重点防范的对象，这就决定了当前的货币政策是公开市场相对谨慎和非公开市场相对偏松的格局。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。

除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） 600

（周四） 450

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 500

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