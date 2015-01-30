《台湾重要政经日程》--1月30日

=====================今日重要政经消息============================== 1/30(五) --08:30 主计总处公布第四季经济成长率概估值。 --2015天下经济论坛(第二日)。 ===================================================================== 2/2(一) --10:00 汇丰公布台湾采购经理人指数(PMI)。 --12:00 央行代财政部标售91天期国库券，预估金额为300亿台币，3日发行。 2/4(三) --12:00 央行代财政部标售两年期公债，预估金额为400亿台币，9日发行。 *--18:00 宏基 举行尾牙。 2/5(四) --08:30 主计总处公布1月消费者物价指数(CPI)，上月为年增0.61%。 --16:10 央行公布1月底外汇存底。 2/9(一) --16:00 财政部公布1月出口金额，上月为年减2.8%。 2/10(二) --12:00 央行代财政部标售30年期公债，预估金额为400亿台币，13日发行。 --13:30 台积电 公布1月营收数字。 --14:00 群创 季度投资人电话说明会。 2/18(三)-2/23(一) --农历春节假期，金融市场休市。 2/24(二) --12:30 台湾央行标售一年期定存单，金额1,200亿台币，25日发行。 2/26(四) *--08:30 主计总处公布1月季调失业率，上月为3.84%。 --16:10 央行公布2014年第四季经常帐，上季为顺差158亿美元。 2/27(五) --228纪念日逢周六，周五补假一日。 3/2(一) --16:10 央行公布1月M2年增率，上月为成长5.85%。 3/3(二) --16:00 经济部公布1月外销订单，上月为年增4.5%。 3/4(三) --16:00 经济部公布1月工业生产指数，上月为年增7.33%。 3/10(二) --12:00 央行代财政部标售10年期公债，预估金额为400亿台币，13日发行。 3/24(二) --12:00 央行代财政部标售五年期公债，预估金额为350亿台币，27日发行。 --12:00 央行代财政部标售104-4期国库券，天期91天，金额350亿台币，25日发行。 4/3(五)-4/6(一) --儿童节逢周六、扫墓节逢周日，周五及周一补假，金融市场皆休市。 5/1(五) --劳动节，金融市场休市一日。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)