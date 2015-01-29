《路透晚报》--1月29日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：26个省份下调今年经济增长目标，调结构大势所趋

中国经济“新常态”下，淡化国内生产总值(GDP)信号愈渐明显。上海证券报周四报导，在已公布今年经济增长预期目标的28个省份中，除上海不再设目标，西藏保持不变外，其余26个省份均下调今年经济增长目标。

--中国政策：推广上海自贸区可复制改革经验，涉及金融等领域--国务院

中国政府网周四发布国务院关于推广中国（上海）自由贸易试验区可复制改革试点经验的通知，明确在全国范围内复制推广的改革事项包括投资管理领域，贸易便利化领域及金融领域等。

--中国经济：加快铁路核电等中国装备“走出去”，拓宽外储运用渠道--国务院

中国国务院常务会议周三称，加快铁路、核电、建材生产线等中国装备“走出去”，推进国际产能合作、创新对外合作模式，探索采取合资、公私合营等投资运营方式。

--路透调查：中国1月官方制造业PMI料小升至50.2，需求回暖但幅度不大

路透综合11家分析机构预估中值显示，中国2015年1月官方制造业采购经理人指数(PM I)料小幅反弹至50.2，因需求季节性回暖，但幅度不及往年且依然疲弱。

--中国能源：原油加工企业应建至少15天量的最低商业原油库存--发改委

中国国家发展和改革委员会称，中国将建立最低商业原油库存制度，所有以原油为原料生产各类石油产品的原油加工企业，均应储存不低于15天设计日均加工量的原油。

--中国贸易：金属出口配额会更少，原铝出口关税调整须慎重--商务部

中国商务部周四称，金属出口配额未来的趋势是会越来越少，而对于取消或下调原铝出口关税的业界建议，要经过全面慎重的研究才能做出决策，目前还没有相关进展。

【金融】

--《独家新闻》中银香港考虑出售南洋商业银行，估值约60亿美元--消息

知情人士表示，中银香港正考虑出售旗下南洋商业银行，估值约60亿美元，出售资产是因为南商中国业务与母公司中国银行重叠。

--中国金融：佳兆业若违约，其他垃圾级别地产商将面临融资困境--标普

标准普尔周四称，如果佳兆业集团出现债务违约，那些评级低于投资级别的中国地产开发商可能面临融资困境。

--券商观点：中国银行业权益类理财存量有限，对市场影响可控--交银国际

路透周三报导多家银行接获监管层通知，要求加强信贷投向管理，严禁资金流向股市。交银国际(香港)周四发布报告指出，银行管理的权益类理财产品以及伞形信托的存量规模不大，对市场整体影响依然有限。

--投行观点：中国央行在1-2月进一步放松货币政策的概率上升至70%-80%--野村

根据国际投行野村提供的量化中国的货币政策研究报告称，目前货币政策信号指数显示，中国央行在1-2月通过传统政策工具（基准利率和/或存款准备金率）来放松货币政策的概率是50%-60%，而如果将去年陆续推出的定向宽松货币政策考虑在内的话，央行在1-2月进一步放松货币政策的概率将上升至70%-80%，2014年11月时为60%。

【固定收益】

--《分析》中国央行放水添花样但控力度，结构化宽松态度仍谨慎

继上周重启七天逆回购后，中国央行公开市场本周再添28天逆回购操作以平抑节前资金面，实现连续第二周净投放，惟规模放大不多。分析人士表示，虽然央行本周延长逆回购操作期限，调控跨节流动性指向明确，但不及预期的投放量及偏高的操作价格，彰显央行在保持结构化宽松之余，货币政策谨慎心态难消。

--中国债市动态：现券收益率和IRS涨势未止，逆回购规模逊预期心态仍弱

中国银行间债市周四早盘现券收益率和利率互换(IRS)继续上涨，其中IRS涨幅扩大。央行公开市场稍早仅进行了28天期逆回购，品种和规模均略逊于预期，令处在调整中的市场压力有增无减。

--中国货币市场：多数回购利率续升，逆回购操作量偏小难缓资金紧势

中国银行间市场周四主要回购利率多续升；市场所期盼的央行公开市场逆回购大量放水落空，操作规模甚至低于周二，在大行供给仍有限的情况下，资金面紧势依旧。

--中国新债：国开行下周二将招标发行至多280亿元五期债，期限1-10年

中国国家开发银行周四公告称，将于下周二(2月3日)招标发行五期固息债，总额不超过280亿元人民币，期限包括一、三、五、七和10年。

【外汇】

--中国汇市：人民币收盘小升逆转弱势，午后大行结汇力道略胜一筹

人民币兑美元 CNY=CFXS 即期周四小幅收升，逆转早盘弱势。因最新的美联储议息决 议支撑美元，人民币中间价随之回落，香港离岸人民币跌幅高于境内，引发套利盘一并推动境内即期早盘走软 ，一度低至距离跌停位仅20个点子的位置，但午后大行结汇力道更胜一筹，令人民币汇率最终收升。

--《离岸人民币综述》人民币迈入全球五大支付货币行列

中国提高人民币国际地位的努力开始取得回报，人民币首次进入全球五大支付货币行列，并且离岸人民币交易量正在赶上国内水平。

【证券/行业】

--中港证券：深港通或在下半年开通，错过MSCI指数调整--消息人士

消息人士对路透称，香港证交所预计今年下半年将与深圳证交所开通深港通。这样的时间安排可能会降低中国被纳入一项重要指标股指的几率。

--中国股市：沪综指收跌1.3%连续第三日下挫，多重利空因素致调整压力加大

中国股市沪综指周四收跌1.3%，连续第三日下挫。分析师指出，近期利空因素较多，人民币连续大幅贬值与后期IPO供给增加等令市场调整压力加大，主力资金获利了结意愿较强，而增量资金入场速度放缓，加之沪综指3,400点上方技术压力仍大，大盘呈现震荡调整走势。

--中国钢铁：钢企今年资金仍紧张，汇率和债务风险可能加大--中钢协

中国钢铁工业协会常务副会长朱继民周四表示，中国钢企今年资金紧张难以根本缓解，且汇率和债务风险都可能加大，人民币最近的贬值对钢企形成严峻的考验。

--中国铁路：去年完成建设投资8,088亿元，实现投资目标--铁路总公司

中国铁路总公司周四召开工作会议表示，去年中国完成铁路建设投资8,088亿元人民币，而新线投产达到8,427公里的历史最高纪录。

--中国新股：东方证券IPO申请已获发审委通过，拟在上证所上市