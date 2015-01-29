中国铁路：去年完成建设投资8,088亿元，实现投资目标--铁路总公司

路透北京1月29日 - 中国铁路总公司周四召开工作会议表示，去年中国完成铁路建设投资8,088亿元人民币，而新线投产达到8,427公里的历史最高纪录。

根据原先设定的目标，2014年计划完成铁路投资8,000亿元，投产新线里程7,000公里。实际完成铁路投资金额为2010年来的新高。

铁路总公司官网刊登的新闻稿援引总经理盛光祖在会上称，中国铁路营业里程已达11.2万公里，其中高铁1.6万公里；客货运输改革取得重要突破，旅客发送量23.2亿人，增长12%，已连续两年增幅超过百分之十。

他强调今年将强化铁路建设组织管理，确保完成“十二五”铁路建设任务。以中西部地区铁路建设为重点，切实做好铁路建设各项工作，确保完成全年建设任务，并深化铁路投融资体制改革。

同时要加快铁路“走出去”步伐，落实国家“一带一路”战略和对铁路“走出去”的部署，以拓展国外高速铁路建设市场为重点，大力推进铁路“走出去”，进一步提升中国铁路的国际竞争力。

国务院上日召开的常务会议提出，加快铁路、核电、建材生产线等中国装备“走出去”，推进国际产能合作、创新对外合作模式，探索采取合资、公私合营等投资运营方式。

以下为最近几年全国铁路投资情况一览:

固定资产投资

2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年

金额(亿元) 8,088 6,658 6,310 5,863 8,427 7,045 4,168