《中国企业债发行日程表》--1月29日

《汇市简讯》伦敦盘初：新西兰元下跌，此前新西兰央行令市场多头失望
* 日经指数涨0.38%，沪综指跌0.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国原油涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.398%
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *天瑞集团 10 6 2/5簿记建档 -- AA 2/6-2/10 华西证券
(第二和第四年末附投资者回售选择权,股东以个人财产担保) 国开证券 ========================================================================================= *新沂交通 13 7 2/5簿记建档 -- AA 2/6-2/12 国信证券 投资 (第3-7年末每年还20%本金/中国投融资提供担保) ========================================================================================= 烟台牟平区国资 5 7 1/23簿记建档 6.39% AA 1/26-1/30 国金证券
(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 萍乡汇丰投资 10 7 1/23簿记建档 6.6% AA 1/26-1/30 东海证券
(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 铜仁市梵 15 7 1/27簿记建档 6.95% AA 1/28-1/30 华龙证券 净山投资 (第3-7年末每年还20%本金/自有土地使用权进行抵押担保) 国开证券 ========================================================================================= 毕节市建 16 7 1/27簿记建档 6.50% AA 1/28-1/30 财富证券 设投资 (第3-7年末每年还20%本金/国有出让土地使用权抵押担保) 国开证券 ========================================================================================= 铜陵发展 5 7 1/27簿记建档 6.88% AA 1/28-1/30 兴业证券 投资集团 (第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 天津东方 16 7 1/28簿记建档 *5.19% AA+ 1/29-2/2 中信建投 财信投资集团 (中合中小企业融资担保提供担保) ========================================================================================= 济宁市市 15 7 1/28簿记建档 *6.39% AA 1/29-2/3 兴业证券 中区城建投资 (第3-7年末每年还20%本金) 国信证券 ========================================================================================= 新郑新区 7 6 1/28簿记建档 *6.40% AA 1/29-2/4 华龙证券 发展投资 (第3-6年末每年还25%本金/土地抵押担保) 渤海证券
7 6 1/28簿记建档 *6.60%
(第3-6年末每年还25%本金) ========================================================================================= 上海淀山湖 13 6 1/29簿记建档 上限8.36% AA 1/30-2/5 国金证券 新城发展 (第3-6年末每年还25%本金) ========================================================================================= 重庆市涪陵 8 7 2/2簿记建档 -- AA 2/3-3/5 平安证券 交通旅游建设投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 抚顺市城建投资 10 4 1/27簿记建档 7.08% AA 1/28-1/30 国泰君安
(第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 南京紫金 9 3 2/3簿记建档 -- AA+ 2/4-2/5 民生银行 投资集团 ==========================================================================================
注: *表示新增。(完)
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* 日经指数涨0.38%，沪综指跌0.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国原油涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.398%
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日