《中国企业债发行日程表》--1月29日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *天瑞集团 10 6 2/5簿记建档 -- AA 2/6-2/10 华西证券

(第二和第四年末附投资者回售选择权,股东以个人财产担保) 国开证券 ========================================================================================= *新沂交通 13 7 2/5簿记建档 -- AA 2/6-2/12 国信证券 投资 (第3-7年末每年还20%本金/中国投融资提供担保) ========================================================================================= 烟台牟平区国资 5 7 1/23簿记建档 6.39% AA 1/26-1/30 国金证券

(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 萍乡汇丰投资 10 7 1/23簿记建档 6.6% AA 1/26-1/30 东海证券

(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 铜仁市梵 15 7 1/27簿记建档 6.95% AA 1/28-1/30 华龙证券 净山投资 (第3-7年末每年还20%本金/自有土地使用权进行抵押担保) 国开证券 ========================================================================================= 毕节市建 16 7 1/27簿记建档 6.50% AA 1/28-1/30 财富证券 设投资 (第3-7年末每年还20%本金/国有出让土地使用权抵押担保) 国开证券 ========================================================================================= 铜陵发展 5 7 1/27簿记建档 6.88% AA 1/28-1/30 兴业证券 投资集团 (第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 天津东方 16 7 1/28簿记建档 *5.19% AA+ 1/29-2/2 中信建投 财信投资集团 (中合中小企业融资担保提供担保) ========================================================================================= 济宁市市 15 7 1/28簿记建档 *6.39% AA 1/29-2/3 兴业证券 中区城建投资 (第3-7年末每年还20%本金) 国信证券 ========================================================================================= 新郑新区 7 6 1/28簿记建档 *6.40% AA 1/29-2/4 华龙证券 发展投资 (第3-6年末每年还25%本金/土地抵押担保) 渤海证券

7 6 1/28簿记建档 *6.60%

(第3-6年末每年还25%本金) ========================================================================================= 上海淀山湖 13 6 1/29簿记建档 上限8.36% AA 1/30-2/5 国金证券 新城发展 (第3-6年末每年还25%本金) ========================================================================================= 重庆市涪陵 8 7 2/2簿记建档 -- AA 2/3-3/5 平安证券 交通旅游建设投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 抚顺市城建投资 10 4 1/27簿记建档 7.08% AA 1/28-1/30 国泰君安

(第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 南京紫金 9 3 2/3簿记建档 -- AA+ 2/4-2/5 民生银行 投资集团 ==========================================================================================

注: *表示新增。(完)