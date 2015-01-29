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货币新闻 | 2015年 1月 29日 星期四 21:10 BJT

表格：德国1月HICP初值较前月下降1.3%，为2009年10月来首降

路透柏林1月29日 - 德国联邦统计局周四公布数据显示：
    
    * 德国1月消费者物价指数(CPI)初值较前月下滑1.0%，较上年同期下
跌0.3%(预估分别为下滑0.8%和下滑0.1%)
    * 德国1月消费者物价调和指数(HICP)初值较前月下降1.3%，较上年
下降0.5%(预估分别为下滑1.0%和下滑0.2%)
    * 德国HICP为2009年10月以来首次下降，CPI为2009年9月以来首次下
滑
    
    详细数据如下:
    变动百分比
                          2015年1月   2014年12月     指数权重
    整体物价                 -0.3        +0.2         1000.00
    商品                     -2.0        -1.2          479.77
      能源                   -9.0        -6.6          106.56
      食品                   -1.3        -1.2           90.52
    服务                     +1.2        +1.4          520.23 
      房屋租赁               +1.3        +1.4          209.93(完
)
  
 (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
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