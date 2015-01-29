表格：德国1月HICP初值较前月下降1.3%，为2009年10月来首降

中国金融：“一带一路”项目储备丰富，投资未受资本管制政策影响--银协
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透柏林1月29日 - 德国联邦统计局周四公布数据显示： * 德国1月消费者物价指数(CPI)初值较前月下滑1.0%，较上年同期下 跌0.3%(预估分别为下滑0.8%和下滑0.1%) * 德国1月消费者物价调和指数(HICP)初值较前月下降1.3%，较上年 下降0.5%(预估分别为下滑1.0%和下滑0.2%) * 德国HICP为2009年10月以来首次下降，CPI为2009年9月以来首次下 滑 详细数据如下: 变动百分比 2015年1月 2014年12月 指数权重 整体物价 -0.3 +0.2 1000.00 商品 -2.0 -1.2 479.77 能源 -9.0 -6.6 106.56 食品 -1.3 -1.2 90.52 服务 +1.2 +1.4 520.23 房屋租赁 +1.3 +1.4 209.93(完 ) (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日
路透新加坡5月11日 - 油价周四上涨，布兰特原油稳稳地回到每桶50美元上方，因美国原油库存下降且沙特对亚洲石油供应的削减幅度大于预期，令市场供应趋紧。