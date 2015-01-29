中国新债：国开行下周二将招标发行至多280亿元五期债，期限1-10年

路透上海1月29日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(2月3日)招标发行五期固息债，总额不超过280亿元人民币，期限包括一、三、五、七和10年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，一年和三年品种为该行2014年第30期 和2015年第一期 的增发债，五、七和10年为新发债。具体发行条款如下：

2014年第30期及2015年第1期增发债；2015第3-5期债

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发行上限 1年：40亿元；3/5年：60亿元；7年：50亿元；10年：70亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：2月3日上午9:30-10:30

7/10年：2月3日上午9:30-11:10

招标方式 1/3年：单一价格(荷兰式)招标方式

5/7/10年：单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 2月5日

起息日 1年：2014/12/4；3年：2015/1/8；5/7/10年：2015/2/5

分销期 2/4-2/5

上市日 1年：2月9日；3/5/7/10年：2月11日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无，三年期为0.05%，五年和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)