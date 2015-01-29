中国货币市场：多数回购利率续升，逆回购操作量偏小难缓资金紧势

路透上海1月29日 - 中国银行间市场周四主要回购利率多续升；市场所期盼的央行公开市场逆回购大量放水落空，操作规模甚至低于周二，在大行供给仍有限的情况下，资金面紧势依旧。

交易员指出，在上周央行恢复逆回购操作以及本周增加28天品种后，市场对近期流动性预期本已较为乐观，但从今日公开市场操作以及逆回购利率维稳的情况看，央行似乎对放水力度仍有所顾忌，据此判断，春节前资金面可能将维持紧平衡的格局。

“今天公开市场蛮奇怪的，量这么小，价格也维持着；节前(资金面)估计是松不下来了，”上海一银行交易员称。

继周二重启28天逆回购后，中国央行今日继续进行了450亿元28天期逆回购，中标利率为4.80%，但操作量低于周二的600亿元(七天和28天逆回购合计)。据此计算，本周公开市场将净投放资金550亿元，较上周的500亿元略放大。

华东一银行交易员则谈到，从今日资金来源看，还是只有国开行能形成较为稳定的供给，其他大行或者不出，或者规模有限，“其他的像股份制、城商什么的也都是小量倒腾。”

她并表示，今日七天回购加权利率已向上突破4%，而跨春节的一个月资金的近两日的成交量也逐渐增加，而从公开市场的动作看，央行似乎不想释放过多的流动性，这可能也会促使机构提早准备节日备付。

她还指出，近期人民币汇价疲弱，市场也在普遍关注央行是否会干预外汇市场，并引发人民币流动性的被动收缩，而这在规模上和时间上的不确定性均较大；此外，下周上海电气可转债将发行，对资金面也将形成短期扰动。

上海电气 公告，将启动发行60亿元A股可转债发行，网上申购日为下周一(2月2日)。

人民币兑美元 即期周四早盘小幅走疲，因最新的美联储议息决议支撑美元，人民币中间价随之回落，香港离岸人民币跌幅高于境内，引发套利盘一并推动境内即期早盘走软，一度低至距离跌停位仅20个点子的位置。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间14:53 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7518 2.7163 +3.55

七天 4.0221 3.9227 +9.94

14天 4.8454 4.8482 -0.28

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.4950 2.1550 +34.00

七天 3.9700 3.1000 +87.00

14天 4.3450 3.3000 +104.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9400 2.8700 +7.00

七天 4.0000 3.9300 +7.00

14天 4.8900 4.8900 +0.00

Shibor

其中:隔夜 2.7650 2.6900 +7.50

七天 3.9290 3.8980 +3.10

三个月 4.9070 4.9005 +0.65