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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 08:36 BJT

台湾数据：第四季成长率为3.17%，创五季来最低

路透台北1月30日 - 台湾主计总处周五公布，第四季国内生产总值(GDP)概估为年增3.17%，创五季来最低，但大致持平市场预估成长3.1%；上季为3.63%。

单季成长率的前次低位在2013年第三季年增率仅有1.45%。

主计总处并公布，2014年全年经济成长率为3.51%。

路透调查显示，台湾第四季经济成长率料将减速至3.1%，创五季以 来最低，因出口情势放缓。 (完) (记者 高洁如; 撰写 林妙容; 审校 杨淑祯)
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