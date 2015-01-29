日股业绩：野村控股第三季获利跳升45%，零售业务为财报注入动力

* 第三季获利700亿日圆，远高于分析师预估的395亿日圆

* 零售业务税前获利505亿日圆，为六个季度来最强劲

* 固定收益营收下滑，海外业务录得亏损

路透东京1月29日 - 日本最大投资银行及券商野村控股 周四公布第三季净利跳涨近50%，因零售业务的强势表现抵消了海外债券交易业务的疲弱。

10月-12月当季，野村控股获利达到700亿日圆(5.9524亿美元)，受助其握有的地区银行足利控股 等的持股上涨。相比之下，汤森路透Starmine的三位分析师预估为获利395亿日圆。

但债券等固定收益产品的经纪商业务营收该季大幅减少23%，因在市场极担心希腊经济前景、欧洲通货紧缩及油价大跌之际，交易商较不活跃。

固定收益业务在野村批发部门占了绝大部分，而批发部门在野村营收中占到42%左右。

野村控股财务长Shigesuke Kashiwagi在业绩发布后的新闻发布会上表示，第三季海外业务录得70亿日圆的税前亏损，但在截至3月的财年或可如预期录得获利。

分析师表示，日圆兑美元在该季度期间贬值逾8%，也给海外业务带来了压力。