日股业绩：野村控股第三季获利跳升45%，零售业务为财报注入动力

《汇市简讯》伦敦盘初：新西兰元下跌，此前新西兰央行令市场多头失望
* 日经指数涨0.38%，沪综指跌0.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国原油涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.398%
* 第三季获利700亿日圆，远高于分析师预估的395亿日圆
* 零售业务税前获利505亿日圆，为六个季度来最强劲
* 固定收益营收下滑，海外业务录得亏损
路透东京1月29日 - 日本最大投资银行及券商野村控股 周四公布第三季净利跳涨近50%，因零售业务的强势表现抵消了海外债券交易业务的疲弱。
10月-12月当季，野村控股获利达到700亿日圆(5.9524亿美元)，受助其握有的地区银行足利控股 等的持股上涨。相比之下，汤森路透Starmine的三位分析师预估为获利395亿日圆。
但债券等固定收益产品的经纪商业务营收该季大幅减少23%，因在市场极担心希腊经济前景、欧洲通货紧缩及油价大跌之际，交易商较不活跃。
固定收益业务在野村批发部门占了绝大部分，而批发部门在野村营收中占到42%左右。
野村控股财务长Shigesuke Kashiwagi在业绩发布后的新闻发布会上表示，第三季海外业务录得70亿日圆的税前亏损，但在截至3月的财年或可如预期录得获利。
分析师表示，日圆兑美元在该季度期间贬值逾8%，也给海外业务带来了压力。
野村控股周四收低1.22%，报625.4日圆。(完) (编译 洪曦; 审校 张若琪)
* 日经指数涨0.38%，沪综指跌0.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国原油涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.398%
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