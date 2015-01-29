券商观点：建议积极申购上海电气可转债，上市保守定位130元附近--中金

路透上海1月29日 - 中国大型投行中金公司最新报告建议，上海电气 将发行的可转债，是转债基金等刚性投资者的必配品种，建议积极参与申购。假设正股申购登记日后出现“除权”，加上正股不排除受大市影响随时出现较大波动，保守估计上市定位在130元人民币附近。

上海电气周四公告，启动发行60亿元A股可转债。除向控股股东以外的A股股东优先配售外，余额部分将通过网上申购和网下配售发行方式发行。网上申购日为下周一(2月2日)。

报告称，该可转债尽管正股估值已经很高，但却具有核电重启、国企改革和一带一路等题材，发行人希望并有信心尽快完成转股，以及二级市场筹码稀缺，且是东电的替代品种等多重优势。

基本面方面，上海电气 是中国最大的装备制造业企业集团之一，以电力设备制造为主业。2015年是中国核电的关键之年，公司是该题材的主要受益标的，且订单结构优于东电。

其他业务也不乏看点，包括海上风电、融资租赁、火电的二次再热机组等。另外国企改革题材方面，未来主要关注集团资产的注入，此外公司还将加大兼并收购的力度。

当前公司估值较高，主要由于市场对其题材抱以厚望，转债优先配售权推波助澜。相比港股而言，A股溢价率达到177%，也是一个风险因素。

条款方面，该转债发行规模为60亿元，规模不小。初始转股价为10.72元，与当前股价相近。期限六年，评级为AAA。票息水平偏低，首年票息仅为0.2%，面值对应的YTM为1.83%，由于评级较高，债底值仍达到85.13元，债底保护尚可。

转债对正股稀释率为4.36%，稀释率偏低。回售条款最后2年生效，回售价103元(含当期应计利息)，保护性中等偏弱。转股价修正条款宽松，赎回条款中规中矩。

目前转债稀缺性正在体现之时，加上近期四只新券绝对价位高企示范效应下，上海电气转债上市定位将较高。但需要注意到，正股已经包含了很高的优先配售含权溢价，加上近期股市波动较大，转债规模不小，建议投资者估计上市涨幅时应给予一定的折扣。