版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 29日 星期四 16:07 BJT

国际油市：油价接近六年低位，美国库存触及纪录高位施压市场

周四油价陷于上日结算价附近交投。0741GMT时，布兰特原油期货 报每桶48.50美元，几近持平于上日结算价。美国原油期货 报每桶44.41美元，周三触及2009年4月以来低位44.08美元。

分析师们认为前景依然疲弱，特别是考虑到中国需求放缓。

“中国政府正远离2008年后的大肆投资路线，逐渐走向更温和但更可持续的消费引导型经济增长，”Wood Mackenzie周四称。

瑞银表示，低油价不会给亚洲经济增长带来重大鼓舞。

“油价大幅下跌，但对经济的影响不大...低油价应能小幅提振亚洲GDP，但不足以导致增长预估发生重大调整，”瑞银称。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/艾茂林; 审校 高琦/蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐