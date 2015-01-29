国际油市：油价接近六年低位，美国库存触及纪录高位施压市场

《汇市简讯》伦敦盘初：新西兰元下跌，此前新西兰央行令市场多头失望
* 日经指数涨0.38%，沪综指跌0.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国原油涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.398%
周四油价陷于上日结算价附近交投。0741GMT时，布兰特原油期货 报每桶48.50美元，几近持平于上日结算价。美国原油期货 报每桶44.41美元，周三触及2009年4月以来低位44.08美元。
分析师们认为前景依然疲弱，特别是考虑到中国需求放缓。
“中国政府正远离2008年后的大肆投资路线，逐渐走向更温和但更可持续的消费引导型经济增长，”Wood Mackenzie周四称。
瑞银表示，低油价不会给亚洲经济增长带来重大鼓舞。
“油价大幅下跌，但对经济的影响不大...低油价应能小幅提振亚洲GDP，但不足以导致增长预估发生重大调整，”瑞银称。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/艾茂林; 审校 高琦/蔡美珍)
* 日经指数涨0.38%，沪综指跌0.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国原油涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.398%
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日