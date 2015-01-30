更正-台湾汇市：台币大贬1.84角，美联储会后外资略有汇出

(更正内文表格中台北外汇经纪公司的台币收盘价为31.512) * 台币收盘大贬，外资反手汇出但量不大 * NDF美元买盘汹涌 * 明日月底料出口商将有卖盘 * 明日实质交易区间暂看31.200-31.500 路透台北1月29日 - 台币兑美元 周四收盘大贬1.84角，外资略有汇出 。汇银人士表示，美联储会议后，国际美元买盘回补，韩元也大贬，至于出口商也有抛汇， 成交转热。 汇银人士表示，NDF(海外无本金交割远期外汇)市场中，美元买盘也相当踊跃，使美元/ 台币换汇点转为价平。出口商今日在31.450左右，有不少的卖盘涌出。而由于明天是月底， 估计也会有不少出口商的美元卖盘，若外资未大幅汇出，料台币汇价将能守在31.500以内。 〞韩币在贬，老大(央行)听说一路在买美元。〞一位大型商银交易人士也说。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场中，一个月期美元/台币换汇点转为价平，交 易人士表示，美元买盘相当多，看多美元；一个月远汇 尾盘报31.445/31.473 ，上日收在31.205。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三表示，随着就业强劲增长，美国经济正以“稳健 步伐”扩张，暗示联储仍准备在今年升息。 美联储也重申在决定何时上调近零水准利率时将保持“耐心”，但承认某些通胀指标下 滑。决策者对美国经济前景的看法仍保持乐观基调，并坚持认为能源价格下跌推低通胀的情 况将逐渐消失。(Full Story) 台湾股市周四收跌0.88%，随亚股走低。但证交所资料显示，外资仍买超1.66亿台币， 连九日共买超1,006.11亿 。 交易员预估，明日台币的交易区间料在31.200-31.500。今日台币主要交易区间在31.28 0-31.485，上日交易区间在31.170-31.329。 韩元兑美元 收盘贬至1,093.9，上日收在1,084.5。 本周全球重要经济事件与数据包括 1/29(四)：欧洲央行执委普雷特发表演说；南非央行利率决定； 德国1月失业率；欧元区1月景气指数；日本12月所有家庭支出、CPI、失业率；日本11月工 业生産初值； 1/30(五)：俄罗斯央行利率决定；瑞典央行执委会会议；台湾第四季经济成长率概估值 ；欧元区12月失业率；美国第四季GDP初值；美国第四季个人消费支出物价指数初值； 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.512 31.328 31.200-31.512 31.350 11.48 8.60 元太外汇经纪公司 31.510 31.327 31.290-31.510 31.350 5.46 4.45 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.005/0.015 -0.010/0.000 美元/台币六个月期 -0.090/-0.060 -0.115/-0.085 (完)