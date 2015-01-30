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亚洲 | 2015年 1月 30日 星期五 09:02 BJT

更正-台湾汇市：台币大贬1.84角，美联储会后外资略有汇出

(更正内文表格中台北外汇经纪公司的台币收盘价为31.512)
    * 台币收盘大贬，外资反手汇出但量不大
    * NDF美元买盘汹涌
    * 明日月底料出口商将有卖盘
    * 明日实质交易区间暂看31.200-31.500

    路透台北1月29日 - 台币兑美元  周四收盘大贬1.84角，外资略有汇出
。汇银人士表示，美联储会议后，国际美元买盘回补，韩元也大贬，至于出口商也有抛汇，
成交转热。
    
    汇银人士表示，NDF(海外无本金交割远期外汇)市场中，美元买盘也相当踊跃，使美元/
台币换汇点转为价平。出口商今日在31.450左右，有不少的卖盘涌出。而由于明天是月底，
估计也会有不少出口商的美元卖盘，若外资未大幅汇出，料台币汇价将能守在31.500以内。

    〞韩币在贬，老大(央行)听说一路在买美元。〞一位大型商银交易人士也说。
     
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场中，一个月期美元/台币换汇点转为价平，交
易人士表示，美元买盘相当多，看多美元；一个月远汇 尾盘报31.445/31.473
，上日收在31.205。
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三表示，随着就业强劲增长，美国经济正以“稳健
步伐”扩张，暗示联储仍准备在今年升息。

    美联储也重申在决定何时上调近零水准利率时将保持“耐心”，但承认某些通胀指标下
滑。决策者对美国经济前景的看法仍保持乐观基调，并坚持认为能源价格下跌推低通胀的情
况将逐渐消失。(Full Story)
     
    台湾股市周四收跌0.88%，随亚股走低。但证交所资料显示，外资仍买超1.66亿台币，
连九日共买超1,006.11亿 。      
      
    交易员预估，明日台币的交易区间料在31.200-31.500。今日台币主要交易区间在31.28
0-31.485，上日交易区间在31.170-31.329。 
        
    韩元兑美元 收盘贬至1,093.9，上日收在1,084.5。
 
    本周全球重要经济事件与数据包括 
    1/29(四)：欧洲央行执委普雷特发表演说；南非央行利率决定；
德国1月失业率；欧元区1月景气指数；日本12月所有家庭支出、CPI、失业率；日本11月工
业生産初值；
    1/30(五)：俄罗斯央行利率决定；瑞典央行执委会会议；台湾第四季经济成长率概估值
；欧元区12月失业率；美国第四季GDP初值；美国第四季个人消费支出物价指数初值；
         
    环球重要新闻请见                 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     31.512    31.328  31.200-31.512   31.350    11.48    8.60
                                                                         
 元太外汇经纪公司     31.510    31.327  31.290-31.510   31.350     5.46    4.45
                                                                         
 
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 美元/台币一个月期         0.005/0.015         -0.010/0.000
 美元/台币六个月期         -0.090/-0.060       -0.115/-0.085
 (完)
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