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亚洲 | 2015年 1月 29日 星期四 16:13 BJT

日本债市：多数公债持稳，超长债表现落后

路透东京1月29日 - 指标日本政府公债周四多数持平，超长券种小跌，尽管日股挫低为债市提供支撑。

日本股市日经指数 周四收低1.1%，美联储会议反映出他们仍行进在今年升息的道路上，尽管全球前景不确定。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.005% +0.5 0.000%

五年期公债 0.055% +0.0 0.055%

10年期公债 0.285% +0.0 0.285%

20年期公债 1.050% +1.5 1.035%

30年期公债 1.285% +0.5 1.280%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.94 +0.06 147.88

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

(编译 蔡美珍；审校 王兴亚)
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