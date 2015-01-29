日本债市：多数公债持稳，超长债表现落后

《汇市简讯》伦敦盘初：新西兰元下跌，此前新西兰央行令市场多头失望
* 日经指数涨0.38%，沪综指跌0.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国原油涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.398%
路透东京1月29日 - 指标日本政府公债周四多数持平，超长券种小跌，尽管日股挫低为债市提供支撑。
日本股市日经指数 周四收低1.1%，美联储会议反映出他们仍行进在今年升息的道路上，尽管全球前景不确定。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.005% +0.5 0.000%
五年期公债 0.055% +0.0 0.055%
10年期公债 0.285% +0.0 0.285%
20年期公债 1.050% +1.5 1.035%
30年期公债 1.285% +0.5 1.280%
10年期公债期货 <0#JGB:> 147.94 +0.06 147.88
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
(编译 蔡美珍；审校 王兴亚)
* 日经指数涨0.38%，沪综指跌0.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国原油涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.398%
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日