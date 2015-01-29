亚洲橡胶：TOCOM期胶由两周高点回落收跌，受油价疲软拖累

“早盘交易时段，市场对隔夜时油价下滑以及日圆攀升作出反应，但指标合约逼近198日圆的时候，又出现了一些逢低买盘。”一位驻东京的交易员表示。

油价周四在亚洲市场维持疲态，此前数据显示美国库存创纪录，打压油价上日跌至近六年低位，且分析师称全球供应过剩将继续对市场施压。

“尽管人们担心供给过度，但随着越冬期的来临，橡胶价格可能会出现上涨趋势。”该交易员称。

2月到4月期间，泰国、马来西亚、越南和其他一些橡胶生产国为落叶越冬期。印尼方面，越冬期从2月持续到5月，之后在7月和9月间又会迎来落叶期。

上海期交所主力5月期胶合约 下跌160元人民币，收在每吨13,145元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月2月合约最新报每公斤138.2美分，下跌2.6美分。(完)

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CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/洪曦; 审校 高琦/王丽鑫)