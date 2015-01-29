亚洲橡胶：TOCOM期胶由两周高点回落收跌，受油价疲软拖累

《汇市简讯》伦敦盘初：新西兰元下跌，此前新西兰央行令市场多头失望
* 日经指数涨0.38%，沪综指跌0.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国原油涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.398%
“早盘交易时段，市场对隔夜时油价下滑以及日圆攀升作出反应，但指标合约逼近198日圆的时候，又出现了一些逢低买盘。”一位驻东京的交易员表示。
油价周四在亚洲市场维持疲态，此前数据显示美国库存创纪录，打压油价上日跌至近六年低位，且分析师称全球供应过剩将继续对市场施压。
“尽管人们担心供给过度，但随着越冬期的来临，橡胶价格可能会出现上涨趋势。”该交易员称。
2月到4月期间，泰国、马来西亚、越南和其他一些橡胶生产国为落叶越冬期。印尼方面，越冬期从2月持续到5月，之后在7月和9月间又会迎来落叶期。
上海期交所主力5月期胶合约 下跌160元人民币，收在每吨13,145元。
新加坡商品交易所(SICOM)近月2月合约最新报每公斤138.2美分，下跌2.6美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/洪曦; 审校 高琦/王丽鑫)
* 日经指数涨0.38%，沪综指跌0.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国原油涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.398%
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日