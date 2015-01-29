《路透晚报》--1月29日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：下挫1.1%创两周最大日跌幅，因财报疲弱且FED升息预期不变

日本股市日经指数周四收低，创下两周来最大单日跌幅，因小松制作所等企业的财报黯淡，并且美联储会议反映出他们仍行进在今年升息的道路上。日经指数下跌1.1%至17,606.22点，创下1月16日以来最大单日百分比跌幅。东证股价指数也下滑1.1%，报1,413.58点。

--中国股市：沪综指收跌1.3%连续第三日下挫，多重利空因素致调整压力加大

沪综指收跌1.3%，连续第三日下挫。分析师指出，近期利空因素较多，人民币连续大幅贬值与后期IPO供给增加等令市场调整压力加大，主力资金获利了结意愿较强，而增量资金入场速度放缓，加之沪综指3,400点上方技术压力仍大，大盘呈现震荡调整走势。沪综指收报3,262.30点，跌43.44点或1.31%。

--香港股市：随亚洲股市一道下跌，投资者担心美国升息

香港股市下跌，受地区市场疲软拖累，尤其是大陆股市下跌，因投资者担心美国升息。恒生指数跌1.1%，报24,595.85点；恒生国企指数跌1.9%，至11,736.09点。

--汇市：新西兰元受央行温和立场打击，美联储声明助力美元持坚

新西兰元重挫，因投资者认为新西兰降息的可能性增大，而美元多头则重点关注美联储最新政策声明带来的利好。0838GMT，新西兰元/美元下跌0.19%报0.7300，欧元/美元下跌0.06%报1.1279，美元/日圆涨0.20%至117.77。

--国际油市：油价接近六年低位，美国库存触及纪录高位施压市场

油价在亚洲市场维持疲态，此前数据显示美国库存创纪录，打压油价上日跌至近六年低位，且分析师称全球供应过剩将继续对市场施压。0846GMT时，布兰特原油期货小升0.15美元报每桶48.62美元。美国原油期货微跌0.03美元报每桶44.42美元，周三触及2009年4月以来低位44.08美元。

--全球金市：现货金下滑，美联储对经济的乐观看法提振美元

现货金五个交易日里第四日下跌，此前美联储为美国经济描绘一幅乐观局面，暗示仍会于今年升息。0848GMT，现货金跌至每盎司1,279.60美元。

--金属期市：伦敦期铜下滑，因美联储确认今年升息计划

伦敦金属交易所(LME)期货合约下跌，此前美联储表示将维持今年升息的计划，此举料使支撑市场的流动性减少。0849 GMT，LME三个月期铜下跌1.44%，至每吨5,405美元。上海期交所主力4月期铜跌0.9%至每吨39,320元人民币(6,299美元)。