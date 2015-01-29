欧洲政经：德国经济部长称希腊不能因自身政治问题而拖累欧洲其他国家

《汇市简讯》伦敦盘初：新西兰元下跌，此前新西兰央行令市场多头失望
* 日经指数涨0.38%，沪综指跌0.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国原油涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.398%
路透柏林1月29日 - 德国经济部长加布利尔周四表示，希腊不应该因为自己内部的政治争斗而给欧洲其他国家带来负担。他还补充道，希腊国内的不平等是引发问题的原因，而不应试图归咎于国际金主。
加布利尔对议会称，希腊应当留在欧元区，但新当选总理的左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)必须尊重援助计划条款。希腊不能将自己国内存在的财富分配不公平的问题归咎于提供贷款的三大国际金主。
“所有民主国家的人民都必须尊重选民做出的民主决定，以及新当选政府拥有的决定施政道路的权力。但欧洲其他国家的人民不应当因为希腊政治变动而受到拖累。”（完）
(编译 高琦 审校 张若琪)
* 日经指数涨0.38%，沪综指跌0.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国原油涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.398%
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日