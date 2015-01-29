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货币新闻 | 2015年 1月 29日 星期四 16:59 BJT

欧洲金融市场：希腊银行类股反弹近7%，10年期公债收益率上升

路透伦敦1月29日 - 希腊股市银行类股指数 周四盘初上扬6.9%，昨日曾大跌26.7%。希腊股市指标股指 上涨2%。

据TRADEWEB，希腊10年期公债收益率触及一年半高位11.07%，日内上涨26个基点。(完) (编译 洪曦 审校 张若琪)
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