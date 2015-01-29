投行观点：油价下滑或致今年中国通胀跌破1.5%，需以积极货币政策应对--澳新

《汇市简讯》伦敦盘初：新西兰元下跌，此前新西兰央行令市场多头失望
* 日经指数涨0.38%，沪综指跌0.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国原油涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.398%
路透北京1月29日 - 国际投行澳新银行周四发布报告称，若国际油价持续下跌，将波及中国通胀走势和货币政策，按其假设情形，今年居民消费价格指数（CPI）涨幅可能低至1.5%以下，货币政策相应也会进一步放松，预计央行今年将降低存款准备金率150个基点，降息50个基点。
澳新银行大中华区首席经济师刘利刚等在报告中称，油价变化首先将影响PPI通胀率，对CPI通胀的影响可能相对滞后，但持续时间将更长。
按澳新银行假设的基准情形，若油价保持在目前的水平并在2015年底回升至每桶50美元，今年二季度，工业生产者出厂价格指数（PPI）将进一步下降至-4.7%，然后逐渐上升，预计PPI在2016年年底之前都将保持负增长；CPI通胀率在2015年年中可能下降至1.0%，而在2015-2016年将维持在1.5%以下。
“CPI的快速去通胀化和PPI通缩的加剧将对中国的货币政策产生较大影响。”报告称，“尽管央行多次重申将保持审慎的货币政策，在目前的价格状况发展态势之下，这一政策需要重新调整。”
澳新认为，2015年中国需要降准三次，每次降准50个基点，或者推出类似的政策。此外，央行今年还可能降低存款利率50个基点。
除了货币政策之外，快速的去通缩化也为价格要素改革（水、能源和公共事业）提供了契机。价格改革不仅将减少政府对能源的财政补贴，也将提高中国能源消费的有效性。
油价周四在亚洲市场维持疲态，0741GMT时，布兰特原油期货 报每桶48.50美元，几近持平于上日结算价。美国原油期货 报每桶44.41美元，周三触及2009年4月以来低位44.08美元。
中国去年12月CPI同比涨幅略回升至1.5%但仍低位徘徊，全年涨幅亦远低于3.5%的政府控制目标，当月PPI则创出27个月最大降幅。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
* 日经指数涨0.38%，沪综指跌0.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国原油涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.398%
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日