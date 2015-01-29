投行观点：油价下滑或致今年中国通胀跌破1.5%，需以积极货币政策应对--澳新

路透北京1月29日 - 国际投行澳新银行周四发布报告称，若国际油价持续下跌，将波及中国通胀走势和货币政策，按其假设情形，今年居民消费价格指数（CPI）涨幅可能低至1.5%以下，货币政策相应也会进一步放松，预计央行今年将降低存款准备金率150个基点，降息50个基点。

澳新银行大中华区首席经济师刘利刚等在报告中称，油价变化首先将影响PPI通胀率，对CPI通胀的影响可能相对滞后，但持续时间将更长。

按澳新银行假设的基准情形，若油价保持在目前的水平并在2015年底回升至每桶50美元，今年二季度，工业生产者出厂价格指数（PPI）将进一步下降至-4.7%，然后逐渐上升，预计PPI在2016年年底之前都将保持负增长；CPI通胀率在2015年年中可能下降至1.0%，而在2015-2016年将维持在1.5%以下。

“CPI的快速去通胀化和PPI通缩的加剧将对中国的货币政策产生较大影响。”报告称，“尽管央行多次重申将保持审慎的货币政策，在目前的价格状况发展态势之下，这一政策需要重新调整。”

澳新认为，2015年中国需要降准三次，每次降准50个基点，或者推出类似的政策。此外，央行今年还可能降低存款利率50个基点。

除了货币政策之外，快速的去通缩化也为价格要素改革（水、能源和公共事业）提供了契机。价格改革不仅将减少政府对能源的财政补贴，也将提高中国能源消费的有效性。

油价周四在亚洲市场维持疲态，0741GMT时，布兰特原油期货 报每桶48.50美元，几近持平于上日结算价。美国原油期货 报每桶44.41美元，周三触及2009年4月以来低位44.08美元。