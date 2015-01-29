版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 29日 星期四 17:08 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--1月29日

路透香港1月29日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港通市
场数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额    101.14亿元人民币（已用22.2%）     99.24亿元人民币（已用5.5%）
                                                  
  
 =================================================================================
    
    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                       买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                 （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
 1      中信证券                   163,291,487      565,650,899        728,942,386
 2      中国平安                   315,026,627      291,105,485        606,132,112
 3      大秦铁路                   190,171,545       87,226,231        277,397,776
 4      中国太保                    74,529,483      110,966,314        185,495,797
 5      招商银行                   125,105,123       54,984,884        180,090,007
 6      民生银行                   116,808,888       30,787,064        147,595,952
 7      伊利股份                   130,530,366       14,032,098        144,562,464
 8      交通银行                    65,535,473       77,317,399        142,852,872
 9      上海机场                   122,290,236       20,034,350        142,324,586
 10     兴业银行                    85,943,793       54,981,070        140,924,863
    
 =================================================================================
    
    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                           买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                       （港元）        （港元）        （港元）
 1      海通证券                       69,678,712       1,185,016       70,863,728
 2      中国建材                       64,843,380          30,080       64,873,460
 3      大唐发电                       47,312,920         924,420       48,237,340
 4      上海电气                       28,037,900      13,392,080       41,429,980
 5      中石化冠德                     34,990,380         317,160       35,307,540
 6      中国铁建                       25,587,460       9,028,400       34,615,860
 7      吉利汽车                        4,050,100      28,274,250       32,324,350
 8      紫金矿业                       29,625,100       2,058,980       31,684,080
 9      中国中铁                       28,141,840         646,380       28,788,220
 10     汉能薄膜发电                   18,441,560       9,814,600       28,256,160
 （完）
        
    浏览相关细节，请点选(here(20150129)C.pdf)
    

 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐