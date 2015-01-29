表格：沪港通市场数据摘要--1月29日

路透香港1月29日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港通市 场数据摘要。 沪股通 港股通 每日额度余额 101.14亿元人民币（已用22.2%） 99.24亿元人民币（已用5.5%） ================================================================================= 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中信证券 163,291,487 565,650,899 728,942,386 2 中国平安 315,026,627 291,105,485 606,132,112 3 大秦铁路 190,171,545 87,226,231 277,397,776 4 中国太保 74,529,483 110,966,314 185,495,797 5 招商银行 125,105,123 54,984,884 180,090,007 6 民生银行 116,808,888 30,787,064 147,595,952 7 伊利股份 130,530,366 14,032,098 144,562,464 8 交通银行 65,535,473 77,317,399 142,852,872 9 上海机场 122,290,236 20,034,350 142,324,586 10 兴业银行 85,943,793 54,981,070 140,924,863 ================================================================================= 港股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 海通证券 69,678,712 1,185,016 70,863,728 2 中国建材 64,843,380 30,080 64,873,460 3 大唐发电 47,312,920 924,420 48,237,340 4 上海电气 28,037,900 13,392,080 41,429,980 5 中石化冠德 34,990,380 317,160 35,307,540 6 中国铁建 25,587,460 9,028,400 34,615,860 7 吉利汽车 4,050,100 28,274,250 32,324,350 8 紫金矿业 29,625,100 2,058,980 31,684,080 9 中国中铁 28,141,840 646,380 28,788,220 10 汉能薄膜发电 18,441,560 9,814,600 28,256,160 （完） 浏览相关细节，请点选(here(20150129)C.pdf) (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)