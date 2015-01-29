《汇市简讯》伦敦盘初：新西兰元下跌，此前新西兰央行令市场多头失望
* 日经指数涨0.38%，沪综指跌0.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国原油涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.398%
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1302 1.1286 +0.14 -6.57 1.2097
美元/日圆 117.83 117.53 +0.26 -1.55 119.68
欧元/日圆 133.16 132.63 +0.40 -8.02 144.77
美元/瑞郎 0.9126 0.9049 +0.85 -8.20 0.9941
英镑/美元 1.5123 1.5133 -0.07 -2.89 1.5573
美元/加元 1.2532 1.2534 -0.02 +7.87 1.1618
澳元/美元 0.7808 0.7886 -0.99 -4.41 0.8168
新西兰元/美元 0.7292 0.7314 -0.30 -6.48 0.7797
欧元/瑞郎 1.0314 1.0219 +0.93 -14.24 1.2026
欧元/英镑 0.7471 0.7458 +0.17 -3.66 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3072 9.3641 -0.61 -1.71 9.4688
美元/挪威克朗 7.7881 7.8308 -0.55 +4.23 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王洋; 审校 蔡美珍)
* 日经指数涨0.38%，沪综指跌0.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国原油涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.398%
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日