台湾金融：金管会称本地银行大陆地区暴险压力测试结果均全数过关

路透台北1月29日 - 台湾金管会周四表示，为了解本地银行于大陆地区经济景气发生变动时风险承担能力及对资本适足性的影响，近期进行本地39家银行针对大陆地区暴险进行压力测试，结果显示压力情境下可能发生损失尚在银行可承受范围，全数银行皆测试过关。

金管会新闻稿并指出，轻微及较严重压力情境下可能发生损失合计分别344亿台币及729亿台币，若将可能发生损失全数从自有资本扣除，资本适足率将由12.14%降至12%及11.85%，个字减少0.14%及0.29%，各银行于压力情境下资本适足率均高于法定最低标准的8%，压力轻重情境皆尚在银行可承受范围。

“近年已要求银行增提备抵呆帐及提高资本适足要求，银行已具备一定风险承担能力。”金管会称。

本次经金管会与财团法人金融联合征信中心及银行业者研商，并参考大陆地区人民银行办理银行业压力测试的情境资料，设定轻微情境为大陆地区GDP为7%、不良贷款率为2.5%及利率上升1个百分点；较严重压力情境为大陆地区GDP为5.5%、不良贷款率为4%及利率上升2.5个百分点，计算银行在该等压力情境下可能损失及对资本适足比率影响。