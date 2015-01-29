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货币新闻 | 2015年 1月 29日 星期四 17:43 BJT

欧元区数据：12月对民间部门贷款减少0.5%，但降幅缩窄

路透法兰克福1月29日 - 欧洲央行周四公布，欧元区12月对民间部门贷款较上年同期减少0.5%，但降幅低于上月；同期M3货供额年率为增长3.6%。

对企业贷款缺乏仍继续困扰欧元区疲于挣扎的经济。(完) (编译 王兴亚；审校 艾茂林)
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