《全球汇市》美元在美联储声明公布后持坚，瑞郎关注当局干预

欧洲市场另一个波动较大的货币又是瑞郎，本周瑞郎走软，因市场预期瑞士央行可能针对瑞郎采取更多干预措施。

两周前瑞士央行放弃瑞郎汇率上限，促使瑞郎汇价大涨25%。央行此举引发的后续影响仍待消散。

摩根士丹利的Stannard表示，他认为瑞士将转向“有管理的浮动汇率制(dirty float)”。

他预计，瑞郎兑美元 到年底可能走贬至1.02瑞郎，兑欧元 跌至1.07，周四时分别报0.9091和1.0272。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1302 1.1286 +0.14 -6.57 1.2097

美元/日圆 117.83 117.53 +0.26 -1.55 119.68

欧元/日圆 133.16 132.63 +0.40 -8.02 144.77

美元/瑞郎 0.9126 0.9049 +0.85 -8.20 0.9941

英镑/美元 1.5123 1.5133 -0.07 -2.89 1.5573

美元/加元 1.2532 1.2534 -0.02 +7.87 1.1618

澳元/美元 0.7808 0.7886 -0.99 -4.41 0.8168

新西兰元/美元 0.7292 0.7314 -0.30 -6.48 0.7797

欧元/瑞郎 1.0314 1.0219 +0.93 -14.24 1.2026

欧元/英镑 0.7471 0.7458 +0.17 -3.66 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3072 9.3641 -0.61 -1.71 9.4688

美元/挪威克朗 7.7881 7.8308 -0.55 +4.23 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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