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亚洲 | 2015年 1月 29日 星期四 17:42 BJT

中国金属：国储局2015年计划至少买进20万吨铜--消息人士

**价格诱人**

伦敦期铜 本周触及五年半低点，周四交投于每吨5,408.5美元。铜价去年累计下跌了14%左右。

两名消息人士表示，2015年初步计划是购买大约20-25万吨，多数在上半年交货。

一名消息人士说，这些铜将用于完成在2015年底前建成200万吨铜库存的计划。

该消息人士表示，但国储局想趁铜价便宜之际买入更多的铜，超出计划的部分可能达30-50万吨，计划价格在每吨5,000美元以下。

“我们确定的一件事是，国储局已搞到用于购买额外数量的铜的钱，”该消息人士表示。

加上额外的30-50万吨，今年国储局的购铜量将达到50-70万吨。

另一名消息人士表示，由于价格较低，国储局2015年全年购买量不会低于50万吨。

消息人士说，继2014年计划向国内企业出售大约20万吨旧库存之后，国储局2015年也可能继续进行库存轮换。(完)

(编译 张涛；审校 白云)
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