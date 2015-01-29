中国金属：国储局2015年计划至少买进20万吨铜--消息人士

《汇市简讯》伦敦盘初：新西兰元下跌，此前新西兰央行令市场多头失望
* 日经指数涨0.38%，沪综指跌0.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国原油涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.398%
**价格诱人**
伦敦期铜 本周触及五年半低点，周四交投于每吨5,408.5美元。铜价去年累计下跌了14%左右。
两名消息人士表示，2015年初步计划是购买大约20-25万吨，多数在上半年交货。
一名消息人士说，这些铜将用于完成在2015年底前建成200万吨铜库存的计划。
该消息人士表示，但国储局想趁铜价便宜之际买入更多的铜，超出计划的部分可能达30-50万吨，计划价格在每吨5,000美元以下。
“我们确定的一件事是，国储局已搞到用于购买额外数量的铜的钱，”该消息人士表示。
加上额外的30-50万吨，今年国储局的购铜量将达到50-70万吨。
另一名消息人士表示，由于价格较低，国储局2015年全年购买量不会低于50万吨。
消息人士说，继2014年计划向国内企业出售大约20万吨旧库存之后，国储局2015年也可能继续进行库存轮换。(完)
(编译 张涛；审校 白云)
* 日经指数涨0.38%，沪综指跌0.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国原油涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.398%
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