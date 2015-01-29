中港个股：国家开发投资公司旗下海峡汇富斥逾131亿港元买入中信银行H股

中信银行 本周一公告称，西班牙对外银行（BBVA） 于1月23日(上周五)与瑞银签订股份购买协议，通过转让方式出售所持该行逾22.92亿股H股，相当于已发行总股本的4.9%。BBVA的持股量将降至4.7%。但声明中未有透露股份作价。

海峡汇富是国家发展和改革委员会批准设立的专业化投资公司，2010年底在福建省福州市正式成立，由国投资本控股有限公司相对控股（其为国家开发投资公司全资子公司），联合台湾富邦兴记投资股份有限公司、香港亚洲有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司共同发起设立。根据国家发改委的批复，海峡汇富将负责募集和管理资金规模为200亿元人民币的海峡产业投资基金。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)