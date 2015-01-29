中港个股：国家开发投资公司旗下海峡汇富斥逾131亿港元买入中信银行H股

《汇市简讯》伦敦盘初：新西兰元下跌，此前新西兰央行令市场多头失望
* 日经指数涨0.38%，沪综指跌0.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国原油涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.398%
路透香港1月29日 - 香港联交所资料显示，国家开发投资公司旗下海峡汇富产业投资基金管理有限公司上周五在场外买入逾22.92亿股中国中信银行 H股，涉资近131.4亿港元。
据上市公司权益披露显示，海峡汇富产业每股买入价为5.73港元，较中信银行当日H股收盘价5.91港元折让3%。
中信银行 本周一公告称，西班牙对外银行（BBVA） 于1月23日(上周五)与瑞银签订股份购买协议，通过转让方式出售所持该行逾22.92亿股H股，相当于已发行总股本的4.9%。BBVA的持股量将降至4.7%。但声明中未有透露股份作价。
BBVA减持的股数与海峡汇富产业买入的股数一样。
海峡汇富是国家发展和改革委员会批准设立的专业化投资公司，2010年底在福建省福州市正式成立，由国投资本控股有限公司相对控股（其为国家开发投资公司全资子公司），联合台湾富邦兴记投资股份有限公司、香港亚洲有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司共同发起设立。根据国家发改委的批复，海峡汇富将负责募集和管理资金规模为200亿元人民币的海峡产业投资基金。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
* 日经指数涨0.38%，沪综指跌0.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国原油涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.398%
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日