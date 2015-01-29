更新版 1-台湾货币市场：央行释出缩手冲销讯号，短钱暴增利率躺平

* 月底不紧反松，外资汇入令市场资金水位高涨

* 央行冲销态度平平，闲钱只能置于帐上

* 短票利率稳定，且有银行寻求跨季底票源 (更新拆款数据及存单细节)

记者 林妙容

路透台北1月29日 - 台湾银行间短率周四低位徘徊难有起色。市场人士指出，央行刻意大减隔夜冲销力道，加以外资汇入，令市场资金水涨船高，预估1月底将一反月底趋紧的季节性效应，一路松至农历年前。

市场资深资金调度人士表示，上日修正后的单日超额准备高达2,048亿台币，是近几年都未曾见过的超高额数字，推测央行释出缩手冲销的讯号十分明显，类似的单日高额准备恐怕还会出现一两天。

〞市场上没人要钱，什么办法都没有。〞一位大型银行资金调度人士说。

交易员并指指出，外资汇入主要投入股票市场，致有证券户活存户头的银行感受大量资金屯积，这些银行多数集中在本地大型民营银行，外资保管行的资金倾向短线停泊，压力反而没有本地银行重。

对于超额准备明显跳升，路透上日致电询问台湾央行一位不愿具名的官员表示，外资大幅汇入，央行也未全额冲销，令银行超额准备大幅增加，月底之际资金溢显浮滥。

除外资汇入外，因应农历年新钞需求，台湾银行从本月12日起陆续排定银行提领新钞，也导致银行的库存现金增加，推高超额积数。根据央行统计，上日通货发行数来到1.8001兆(万亿)，较9日约增加866.5亿。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.387%；今日区间落在0.295-0.420%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率区间暂在0.388-0.500%，上日在0.380-0.500%；两周拆款利率区间在0.388-0.500%，上日在0.400-0.500%。

**短票利率持稳**

短票市场方面，票券商表示，银行去化资金的需求殷切，加上短票发票量不足，部分银行甚至主动提供资金更为便宜的短期拆款选项，但票券商资金缺口不大，亦难以承作，多数一早即弥平缺口，利率无明显变化。

〞现在农历年前大概没什么了，过完年后再看看。〞一位大型票券交易员说。

票券商交易员预估，在全球多数央行仍在宽松的情况下，预估年后至第一季季底间，台湾央行不会有任何动作。少数银行也因目前短钱泛滥，愿意将与票券商承作的短票天期拉长至61-90天，直接跨过第一季季底，利率加码仅有1-2基点，显示市场对3月底的资金情势预估仍偏向宽松。

今日票券商与银行承作的跨农历年自保短票主要利率在0.61-0.63%，和上日大致相同；跨第一季季底的利率则落在0.62-0.64%间，但成交量不大。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.612%，前日平均利率在0.607%。上日60天自保短票买卖断平均成交利率落在0.619%，前日平均利率在0.626%。60天短票成交量持续高于30天，分别为35亿及9亿台币。

台湾央行周四公布，共发行3,082.5亿台币存单，与今日存单到期金额3,080.50亿台币相较，存单发行余额增2亿台币。

周五央行存单仅到期19亿台币。下周央行存单到期总额高达2兆2,606.1亿台币，落点分别为周一6,759.80亿、周二1,839.00亿、周三4,783.50亿周四6,417.80亿及周五2,806.00亿。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为2,003亿台币，累积超额准备为6,880亿台币、加计前期1%的超额准备为9,009亿台币。

**RP利率不受月底影响**

台湾债券市场附买回(RP)利率持稳低位。交易员称，距离月底仅剩两天交易日，但资金宽松态势依旧，RP利率续处既有区间低位，月底资金紧缩效应并未显现。

他们并指出，今日投信端不仅没走钱且仍有资金去化需求，其中部分来自寿险端临时停泊的基金申购款，以目前整体市场资金水位来看，月底可望安然度过，后续仍需留意农历年关的资金流动性。

〞投信、寿险都有电话来要券，有点不像月底。〞一证券商交易员说。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP主要成交在0.63-0.64%，也同上日，而跨月RP交投已跟月内一致，仅有部分跨农历年RP成交在0.64-0.65%。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。