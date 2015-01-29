更新版 1-《中国债市每日综述》现券收益率及IRS升势加剧，低量逆回购令人失望

* 现券收益率及IRS升势加剧

* 逆回购量低价稳，市场失望情绪弥漫

* 资金紧势未改，现券抛售压力加大

* 市场逐渐修正乐观预期 (新增货币市场收盘报价)

路透上海1月29日 - 中国银行间市场周四现券收益率及IRS升势加剧，市场翘首以盼的逆回购不仅价格未下调，而且操作量也明显低于预期，市场失望情绪弥漫，加之资金面延续偏紧格局，现券抛售压力明显增加。

交易员指出，此前央行加量续做MLF、重启逆回购等几个放松动作，推升了乐观预期，但随着公开市场后续操作偏向谨慎，随着预期的修正近日债市也陷于调整。

“(公开市场)对信心打击挺大的，至少觉得(政策放松)没那么快了，要往后推了，”上海一银行交易员称。

上海另一银行交易员表示，今日现券收益率升幅普遍在5个基点(bp)左右；而IRS涨势则更为明显，一年上行约8个bp，五年幅度略小，也有6个bp，曲线更趋平坦化。

央行公开市场上午进行了450亿元人民币28天期逆回购操作，利率持平于4.80%。据此计算，本周净投放550亿元。但今日有500亿元逆回购到期，按单日统计为净流出50亿元。周二逆回购期限为七天和28天两种，操作量各300亿元。

国债期货主力合约TF1503 今日高开后一路震荡下滑，收报97.246元，较上日结算价跌0.170元，或0.17%。

剩余期限约6.74年的固息国债140024券最新成交收益率 在3.47%，上日尾盘为3.4250%；剩余期限约4.81年的国开行固息债140227券最新成交收益率 在3.87%，上日尾盘为3.82%。

**资金面紧势依旧**

银行间市场周四主要回购利率多续升；市场所期盼的央行公开市场逆回购大量放水落空，操作规模甚至低于周二，在大行供给仍有限的情况下，资金面紧势依旧。

交易员指出，在上周央行恢复逆回购操作以及本周增加28天品种后，市场对近期流动性预期本已较为乐观，但从今日公开市场操作以及逆回购利率维稳的情况看，央行似乎对放水力度仍有所顾忌，据此判断，春节前资金面可能将维持紧平衡的格局。

“今天公开市场蛮奇怪的，量这么小，价格也维持着；节前(资金面)估计是松不下来了，”上海一银行交易员称。

华东一银行交易员则谈到，从今日资金来源看，还是只有国开行能形成较为稳定的供给，其他大行或者不出，或者规模有限，“其他的像股份制、城商什么的也都是小量倒腾。”

她并表示，今日七天回购加权利率已向上突破4%，而跨春节的一个月资金的近两日的成交量也逐渐增加，而从公开市场的动作看，央行似乎不想释放过多的流动性，这可能也会促使机构提早准备节日备付。

她还指出，近期人民币汇价疲弱，市场也在普遍关注央行是否会干预外汇市场，并引发人民币流动性的被动收缩，而这在规模上和时间上的不确定性均较大；此外，下周上海电气可转债将发行，对资金面也将形成短期扰动。

上海电气 公告，将启动发行60亿元A股可转债发行，网上申购日为下周一(2月2日)。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为9,984.61亿元，较上日的10,888.45亿元下滑；其中，隔夜品种成交7,215.16亿元，上日为7,952.21亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7583 2.7163 +4.20 7,215.16

七天 4.0293 3.9227 +10.66 2,091.10

14天 4.8516 4.8482 +0.34 418.27

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.3000 2.1550 -185.50 --

七天 3.6000 3.1000 +50.00 --

14天 3.3500 3.3000 +5.00 --

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9400 2.8700 +7.00 --

七天 4.0000 3.9300 +7.00 --

14天 4.8900 4.8900 +0.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.7650 2.6900 +7.50 --

七天 3.9290 3.8980 +3.10 --

三个月 4.9070 4.9005 +0.65 --