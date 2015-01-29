更新版 1-两岸经贸：第10次货品贸易谘商即将举行，争端解决协议亦有进展

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路透台北1月29日 - 台湾经济部周四表示，两岸双方同意农历年后联系安排举行第10次货品贸易谘商，且有关协议文本已有一定进展，期盼早日达成协议。不过双方尚未具体安排谘商日程。

两岸今日在台湾台北举行经济合作会议(经合会)第七次例会，台湾经济部次长卓士昭在会后记者会上做此表示。

卓士昭并指出，双方在争端解决协议的协商亦有积极进展，已就其设计理念、基本原则、程序架构以及协议的主要内容充分沟通，并就协议前言、适用范围、专家审议组的职能、审议期限及争端费用的承担等方面达成诸多共识。

〞我们希望货贸协议跟争端解决协议一起签署。〞卓士昭说。

台湾经济部国贸局局长杨珍妮补充说明，由于在货贸协议生效后，若双方有争议，可以适用争端解决协议来适用解决，两者互为配套，因此希望一起签署。

杨珍妮称由于协议内容繁杂，货贸协议要在今年6月底前完成签署将十分困难，目前经济部不预设协议签署的时间表。

至于双方是否将在第10次会谈中达成四大产业实际降税时程的安排，杨珍妮不愿多谈，只称会尽力。

两岸货品贸易协议第九次工作小组协商会议9月间在台湾结束。台湾经济部指出，这次的会议双方主要回顾过去谈判内容，及互相传达双方关切重点，针对石化、工具机、汽车整车出口、面板四大产业并未达成实际降税时程的共识。