更新版 1-两岸经贸：第10次货品贸易谘商即将举行，争端解决协议亦有进展

《汇市简讯》伦敦盘初：新西兰元下跌，此前新西兰央行令市场多头失望
* 日经指数涨0.38%，沪综指跌0.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国原油涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.398%
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路透台北1月29日 - 台湾经济部周四表示，两岸双方同意农历年后联系安排举行第10次货品贸易谘商，且有关协议文本已有一定进展，期盼早日达成协议。不过双方尚未具体安排谘商日程。
两岸今日在台湾台北举行经济合作会议(经合会)第七次例会，台湾经济部次长卓士昭在会后记者会上做此表示。
卓士昭并指出，双方在争端解决协议的协商亦有积极进展，已就其设计理念、基本原则、程序架构以及协议的主要内容充分沟通，并就协议前言、适用范围、专家审议组的职能、审议期限及争端费用的承担等方面达成诸多共识。
〞我们希望货贸协议跟争端解决协议一起签署。〞卓士昭说。
台湾经济部国贸局局长杨珍妮补充说明，由于在货贸协议生效后，若双方有争议，可以适用争端解决协议来适用解决，两者互为配套，因此希望一起签署。
杨珍妮称由于协议内容繁杂，货贸协议要在今年6月底前完成签署将十分困难，目前经济部不预设协议签署的时间表。
至于双方是否将在第10次会谈中达成四大产业实际降税时程的安排，杨珍妮不愿多谈，只称会尽力。
两岸货品贸易协议第九次工作小组协商会议9月间在台湾结束。台湾经济部指出，这次的会议双方主要回顾过去谈判内容，及互相传达双方关切重点，针对石化、工具机、汽车整车出口、面板四大产业并未达成实际降税时程的共识。
经合会是依据两岸经济协议(ECFA)条款所设立，作为处理ECFA相关事宜的磋商平台及联系机制，轮流在两岸举行。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
* 日经指数涨0.38%，沪综指跌0.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国原油涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.398%
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日