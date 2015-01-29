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市场报道 | 2015年 1月 29日 星期四 18:36 BJT

《汇市简讯》欧元/瑞郎升越1.0300，或再次测试1.0380水准

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    * 欧元/瑞郎回升至1.0300上方，迄今高点为1.0350
    * 瑞士央行早盘采取干预措施的猜测升温
    * 周二突破技术阻力位1.0293，可能上看1.0500
    * 周二突破1.0293后触及高点1.0384；可能再次测试该高点
    * 欧元/瑞郎1.05-1.10区间，据猜测可能是瑞士央行的目标
    * 图表：link.reuters.com/qyw83w(完)
        
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 (编译 王兴亚；审校 王丽鑫)
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