《汇市简讯》欧元/瑞郎升越1.0300，或再次测试1.0380水准

《汇市简讯》伦敦盘初：新西兰元下跌，此前新西兰央行令市场多头失望
* 日经指数涨0.38%，沪综指跌0.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国原油涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.398%
1017GMT * 欧元/瑞郎回升至1.0300上方，迄今高点为1.0350 * 瑞士央行早盘采取干预措施的猜测升温 * 周二突破技术阻力位1.0293，可能上看1.0500 * 周二突破1.0293后触及高点1.0384；可能再次测试该高点 * 欧元/瑞郎1.05-1.10区间，据猜测可能是瑞士央行的目标 * 图表：link.reuters.com/qyw83w(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 王兴亚；审校 王丽鑫)
* 日经指数涨0.38%，沪综指跌0.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国原油涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.398%
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日