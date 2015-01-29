版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 29日 星期四 19:04 BJT

欧洲政经：希腊新政府必须遵守债务承诺--法国经济部长

路透巴黎1月29日 - 法国经济部长马克龙周四称，希腊新政府必须遵守对债务作出的承诺，并称包括法国在内的欧洲各国政府都持有了希腊债务。

“不会因新的政治局势而提供豁免，”马克龙对记者表示。“希腊向欧元区作出了承诺，它必须尊重各个国家。”

马克龙说，将有一次由欧盟执委会和欧洲央行牵头的磋商。他还表示，不认为希腊有违约风险。(完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐