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亚洲 | 2015年 1月 29日 星期四 19:12 BJT

国际油市：380-cst燃料油升水陷入区间波动，船用燃料油需求较低

路透新加坡1月29日 - 380-cst燃料油升水周四每吨下跌0.02美元。
交易员表示，尽管价格下跌，船用燃料油需求依旧迟缓。
    
    路透数据显示，380-cst燃料油每吨较新加坡现货报价升水0.70美元
。
    
    “今天的需求迟滞，”一位驻新加坡的船用燃料油卖家表示。
    
    尽管燃料油下滑，但船主预计价格或进一步走低，因此退避观望。
    
    380-cst船用燃料油价格下跌2美元，报每吨275-276美元。
    
    各方的交易兴趣不大，买卖报价差距仍然很大，且较上日几无变动。
    
    其他方面消息，据新加坡国际企业发展局(IES)的数据，截至1月28日
当周，新加坡燃料油库存跳增237.6万桶至四个月高位2,120万桶。
    
    同期新加坡燃料油进口增加逾50%，至三周高位173万吨，出口则下滑
70%。
    
    对中国出口跌至三周最低水平，至6万吨左右，对香港出口近乎减半
至9.9万吨。
    
    台湾台塑石化标售4万吨高硫燃料油，船期为2月11-13日，此次标售
将在1月30日关闭。(完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)
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