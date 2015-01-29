国际油市：380-cst燃料油升水陷入区间波动，船用燃料油需求较低

《汇市简讯》伦敦盘初：新西兰元下跌，此前新西兰央行令市场多头失望
* 日经指数涨0.38%，沪综指跌0.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国原油涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.398%
路透新加坡1月29日 - 380-cst燃料油升水周四每吨下跌0.02美元。 交易员表示，尽管价格下跌，船用燃料油需求依旧迟缓。 路透数据显示，380-cst燃料油每吨较新加坡现货报价升水0.70美元 。 “今天的需求迟滞，”一位驻新加坡的船用燃料油卖家表示。 尽管燃料油下滑，但船主预计价格或进一步走低，因此退避观望。 380-cst船用燃料油价格下跌2美元，报每吨275-276美元。 各方的交易兴趣不大，买卖报价差距仍然很大，且较上日几无变动。 其他方面消息，据新加坡国际企业发展局(IES)的数据，截至1月28日 当周，新加坡燃料油库存跳增237.6万桶至四个月高位2,120万桶。 同期新加坡燃料油进口增加逾50%，至三周高位173万吨，出口则下滑 70%。 对中国出口跌至三周最低水平，至6万吨左右，对香港出口近乎减半 至9.9万吨。 台湾台塑石化标售4万吨高硫燃料油，船期为2月11-13日，此次标售 将在1月30日关闭。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)
* 日经指数涨0.38%，沪综指跌0.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国原油涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.398%
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日