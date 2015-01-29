马来西亚期市：棕榈油跌至六周低点，因需求放缓和能源价格走低

《汇市简讯》伦敦盘初：新西兰元下跌，此前新西兰央行令市场多头失望
* 日经指数涨0.38%，沪综指跌0.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国原油涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.398%
路透新加坡1月29日 - 马来西亚棕榈油期货周四下滑逾3%，市场止住连续两日的涨势，降至近六周低点，全球食用油供给充足且需求放缓令市场承压。
原油跌至六年低点，降低了用植物油生产再生燃料的吸引力。
“在面临大豆相关产品低迷和能源价格下降的压力下，棕榈油一直无法保持住涨幅，，”一位在吉隆坡的交易员表示，“大宗商品市场的空头情境将继续施压石脑油。”
指标4月棕榈油期货 周四下跌3.5%，或77马币(林吉特)至每吨2,133马币(588美元)，盘中一度触及2,128马币的12月19日来最低。
交投量为56,385口，远高于通常的35,000口。
路透技术分析师王涛表示，除非棕榈油走出近期2,154-2,211的中性区间，否则技术面信号将相冲突。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
* 日经指数涨0.38%，沪综指跌0.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国原油涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.398%
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日