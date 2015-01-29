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亚洲 | 2015年 1月 29日 星期四 19:28 BJT

马来西亚期市：棕榈油跌至六周低点，因需求放缓和能源价格走低

路透新加坡1月29日 - 马来西亚棕榈油期货周四下滑逾3%，市场止住连续两日的涨势，降至近六周低点，全球食用油供给充足且需求放缓令市场承压。

原油跌至六年低点，降低了用植物油生产再生燃料的吸引力。

“在面临大豆相关产品低迷和能源价格下降的压力下，棕榈油一直无法保持住涨幅，，”一位在吉隆坡的交易员表示，“大宗商品市场的空头情境将继续施压石脑油。”

指标4月棕榈油期货 周四下跌3.5%，或77马币(林吉特)至每吨2,133马币(588美元)，盘中一度触及2,128马币的12月19日来最低。

交投量为56,385口，远高于通常的35,000口。

路透技术分析师王涛表示，除非棕榈油走出近期2,154-2,211的中性区间，否则技术面信号将相冲突。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
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