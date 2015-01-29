东南亚股市：菲律宾股市脱离纪录高点，马来西亚股市连跌两日

《汇市简讯》伦敦盘初：新西兰元下跌，此前新西兰央行令市场多头失望
* 日经指数涨0.38%，沪综指跌0.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国原油涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.398%
路透曼谷1月29日 - 东南亚股市周四下跌，菲律宾股票市场脱离历史 高位，马来西亚股市也连续第二天下跌，随着油价接近六年低点，投资者 削减能源类股仓位。 菲律宾股市 收低0.6%，盘中稍早曾冲至纪录高位7,736.97点， 该国第四季度国内生产总值(GDP)优于预期。 第四季经季节调整GDP较前季增长2.5%，较上年同期增长6.9%，高出 分析师预估。2014年全年GDP成长6.1%。 “2014年第四季GDP数字带来了强劲的市场动能，随后的GDP展望上修 对风险资产市场来说无疑是喜事。”Citi Research在一份报告中称。 菲律宾将2015年经济成长展望从6.3%上修至6.7%。 ，Petron 和Energy Development 领跌，其跌幅分 别达到3.5%和2.4%，因外资主导的卖盘。 马来西亚股市 下跌0.8%，周三时曾下跌0.4%。Tenaga Nasion al 和Sapurakencana Petroleum 等个股交投活跃。 该地区人气整体疲弱，与亚洲市场一致，之前美国联邦储备理事会( 美联储/FED)对国内经济持正面观点，且暗示准备在今年升息。(完)
* 日经指数涨0.38%，沪综指跌0.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国原油涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.398%
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日