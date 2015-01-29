东南亚股市：菲律宾股市脱离纪录高点，马来西亚股市连跌两日

路透曼谷1月29日 - 东南亚股市周四下跌，菲律宾股票市场脱离历史 高位，马来西亚股市也连续第二天下跌，随着油价接近六年低点，投资者 削减能源类股仓位。 菲律宾股市 收低0.6%，盘中稍早曾冲至纪录高位7,736.97点， 该国第四季度国内生产总值(GDP)优于预期。 第四季经季节调整GDP较前季增长2.5%，较上年同期增长6.9%，高出 分析师预估。2014年全年GDP成长6.1%。 “2014年第四季GDP数字带来了强劲的市场动能，随后的GDP展望上修 对风险资产市场来说无疑是喜事。”Citi Research在一份报告中称。 菲律宾将2015年经济成长展望从6.3%上修至6.7%。 ，Petron 和Energy Development 领跌，其跌幅分 别达到3.5%和2.4%，因外资主导的卖盘。 马来西亚股市 下跌0.8%，周三时曾下跌0.4%。Tenaga Nasion al 和Sapurakencana Petroleum 等个股交投活跃。 该地区人气整体疲弱，与亚洲市场一致，之前美国联邦储备理事会( 美联储/FED)对国内经济持正面观点，且暗示准备在今年升息。(完)