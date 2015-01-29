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市场报道 | 2015年 1月 30日 星期五 00:16 BJT

美国各类经济指标总览--2015/1/29

美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为26.5万人，此为2000年4月以来最低，预估为30.0万人。 
        
    美国供应管理协会(ISM)12月制造业指数经修正后为55.1，前值为55.5。 
    
    美国供应管理协会(ISM)12月美国非制造业PMI指数经修正后为56.5，前值为56.2。    
    
                                           当前值                         前次值  
 失业率(%)                                    5.6  (12月)                    5.8  (11月)
 非农业就业岗位(万)                      增加25.2  (12月)               增加35.3  (11月修正值)
 平均时薪(%)                                 -0.2  (12月)                   +0.2  (11月)
 消费者物价指数(CPI)(%)                      -0.4  (12月)                   -0.3  (11月)
 不包括食品和能源CPI(%)                      持平  (12月)                   +0.1  (11月)
 实质所得(%)                                 +0.2  (12月)                   +0.8  (11月)
 生产者物价指数(PPI)(%)                      -0.3  (12月)                   -0.2  (11月)
 不包括食品和能源PPI(%)                      +0.3  (12月)                   持平  (11月)
 国内生产总值(GDP)(%)                        +5.0  (第三季终值)             +4.6  (第二季)
 GDP平减指数(%)                              +1.4  (第三季终值)             +2.1  (第二季)
 零售销售(%)                                 -0.9  (12月)                  ＋0.4  (11月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)                   逆差390.0  (11月)              逆差422.5  (10月修正值)
 雇佣成本(%)                                 +0.7  (第三季)                 +0.7  (第二季)
 工业生产(%)                                 -0.1  (12月)                   +1.3  (11月修正值)
 产能利用率(%)                               79.7  (12月)                   80.0  (11月修正值)
 初请失业金人数(万人)                        26.5  (1月24日当周)            30.8  (1月17日当周)
 联邦预算(亿美元)                          盈余20  (12月)                赤字568  (11月)
 领先指标(%)                                 +0.5  (12月)                   +0.4  (11月修正值)
 个人所得(%)                                 +0.4  (11月)                   +0.3  (10月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                    -0.2  (11月)                   持平  (10月)
                                                                                  
 消费者信贷(亿美元)                     增加140.8  (11月)              增加159.7  (10月修正值)
 企业库存(%)                                 +0.2  (11月)                   +0.2  (10月修正值)
 建筑支出(%)                                 -0.3  (11月)                   +1.2  (10月修正值)
 消费者信心                                 102.9  (1月)                    93.1  (12月修正值)
 房屋开工(万户)                             108.9  (12月)                  104.3  (11月修正值)
 建筑许可(万户)                             105.8  (12月修正值)            105.2  (11月)
 成屋销售(万户)                               504  (12月)                    492  (11月修正值)
 新屋销售(万户)                              48.1  (12月)                   43.1  (11月修正值)
 工厂订单(%)                                 -0.7  (11月)                   -0.7  (10月)
 耐久财(耐用品)订单(%)                       -3.4  (12月)                   -2.1  (11月)
 供应管理协会非制造业指数                    56.5  (12月修正值)             59.3  (11月)
 供应管理协会制造业指数                      55.1  (12月修正值)             58.7  (11月)
 趸售(批发)库存(%)                           +0.8  (11月)                   +0.6  (10月修正值)
 进口物价(%)                                -2.5%  (12月)                  -1.8%  (11月修正值)
 出口物价(%)                                -1.2%  (12月)                  -0.8%  (11月修正值)
 单位劳工成本(%)                             -1.0  (第三季修正值)           -3.7  (第二季修正值)
 非农业生产率(%)                             +2.3  (第三季修正值)           +2.9  (第二季修正值)
 经常账(亿美元)                       赤字1,002.6  (第三季)            赤字984.2  (第二季修正值)
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