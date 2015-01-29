美国各类经济指标总览--2015/1/29

中国金融：“一带一路”项目储备丰富，投资未受资本管制政策影响--银协
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为26.5万人，此为2000年4月以来最低，预估为30.0万人。 美国供应管理协会(ISM)12月制造业指数经修正后为55.1，前值为55.5。 美国供应管理协会(ISM)12月美国非制造业PMI指数经修正后为56.5，前值为56.2。 当前值 前次值 失业率(%) 5.6 (12月) 5.8 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加25.2 (12月) 增加35.3 (11月修正值) 平均时薪(%) -0.2 (12月) +0.2 (11月) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.4 (12月) -0.3 (11月) 不包括食品和能源CPI(%) 持平 (12月) +0.1 (11月) 实质所得(%) +0.2 (12月) +0.8 (11月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.3 (12月) -0.2 (11月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.3 (12月) 持平 (11月) 国内生产总值(GDP)(%) +5.0 (第三季终值) +4.6 (第二季) GDP平减指数(%) +1.4 (第三季终值) +2.1 (第二季) 零售销售(%) -0.9 (12月) ＋0.4 (11月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差390.0 (11月) 逆差422.5 (10月修正值) 雇佣成本(%) +0.7 (第三季) +0.7 (第二季) 工业生产(%) -0.1 (12月) +1.3 (11月修正值) 产能利用率(%) 79.7 (12月) 80.0 (11月修正值) 初请失业金人数(万人) 26.5 (1月24日当周) 30.8 (1月17日当周) 联邦预算(亿美元) 盈余20 (12月) 赤字568 (11月) 领先指标(%) +0.5 (12月) +0.4 (11月修正值) 个人所得(%) +0.4 (11月) +0.3 (10月) 个人消费支出(PCE)物价(%) -0.2 (11月) 持平 (10月) 消费者信贷(亿美元) 增加140.8 (11月) 增加159.7 (10月修正值) 企业库存(%) +0.2 (11月) +0.2 (10月修正值) 建筑支出(%) -0.3 (11月) +1.2 (10月修正值) 消费者信心 102.9 (1月) 93.1 (12月修正值) 房屋开工(万户) 108.9 (12月) 104.3 (11月修正值) 建筑许可(万户) 105.8 (12月修正值) 105.2 (11月) 成屋销售(万户) 504 (12月) 492 (11月修正值) 新屋销售(万户) 48.1 (12月) 43.1 (11月修正值) 工厂订单(%) -0.7 (11月) -0.7 (10月) 耐久财(耐用品)订单(%) -3.4 (12月) -2.1 (11月) 供应管理协会非制造业指数 56.5 (12月修正值) 59.3 (11月) 供应管理协会制造业指数 55.1 (12月修正值) 58.7 (11月) 趸售(批发)库存(%) +0.8 (11月) +0.6 (10月修正值) 进口物价(%) -2.5% (12月) -1.8% (11月修正值) 出口物价(%) -1.2% (12月) -0.8% (11月修正值) 单位劳工成本(%) -1.0 (第三季修正值) -3.7 (第二季修正值) 非农业生产率(%) +2.3 (第三季修正值) +2.9 (第二季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,002.6 (第三季) 赤字984.2 (第二季修正值)
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日
* 短率稳于低位，股市再破万点短钱多 * 短票以跨月为主，且利率区间高位下移 * 债券附买回利率大致持稳上日 记者 高洁如 路透台北5月11日 - 台湾银行间短率周四稳于低位。资金调度人士表示，今日股市再攻万点，市场资金充裕，短钱相当充足，央行虽适时冲销资金，但无碍市场宽裕局面。 他们指出，资金多而需求少，成交并不算活络。市场到期的拆款难以如数维系偏高利率，因票券商并不全数续拆入，已调整减少部分高利率拆款；若资金持续宽裕，可能短率会续向下走跌。 〞一滩死水，整个市场需求小到不行。〞一位小型商银交易员说。 另外一位大型银行交易员则表示，两年期定存单上日标售加权平均利率下跌逾2基点，跌幅不算少，此存单主要以本地银行为主要竞标者，可见本地银行的资金颇多。 台股今日盘中再度上攻突破万点关卡；亚洲股市周四也上涨，受惠于MSCI明晟全球市场指数昨天创下纪录收盘高位，因油价劲升提振了能源股。 台湾央行周三标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.593%。该