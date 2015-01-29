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亚洲 | 2015年 1月 29日 星期四 20:47 BJT

国际油市：北亚石脑油价格处在六个月高位

路透新加坡1月29日 - 亚洲3月上半月石脑油价格较4月上半月价格每
吨升水7.50美元，受需求和欧美至亚洲船货受抑的支撑。
    
    日本Idemitsu购入2.5万吨船期为2月22日-3月15日的石脑油，价格为
成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水4-5美元，创下2014年7月来北亚
市场最高价格。
    
    北亚的现货价格周三也重返升水，为近六个月来首见。交易员表示，
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)总计买入三艘3月上半月和下半月的船货
，每吨升水介于1-3美元。
    
    Ethiopian Petroleum Supply Enterprise(EPSE)求购4-6万吨3-8月
船期的91号汽油船货，中石油首次成为供应商之一。
    
    行业消息人士周四称，中海油可能在2月或3月开始出口汽油。
    
    官方数据显示，1月28日止当周新加坡陆上轻质馏分油库存创下约三
年半最高，达到1,473.7万桶。
    
    新加坡现货交易，Gunvor以每桶54.70美元的价格向维多出售船期为2
月15-19日的92号汽油，是今天市场上唯一的现货交易。(完)
        
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
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    产油国官方售价英文原文    

 (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
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