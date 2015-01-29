国际油市：北亚石脑油价格处在六个月高位

中国金融：“一带一路”项目储备丰富，投资未受资本管制政策影响--银协
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透新加坡1月29日 - 亚洲3月上半月石脑油价格较4月上半月价格每 吨升水7.50美元，受需求和欧美至亚洲船货受抑的支撑。 日本Idemitsu购入2.5万吨船期为2月22日-3月15日的石脑油，价格为 成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水4-5美元，创下2014年7月来北亚 市场最高价格。 北亚的现货价格周三也重返升水，为近六个月来首见。交易员表示， 韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)总计买入三艘3月上半月和下半月的船货 ，每吨升水介于1-3美元。 Ethiopian Petroleum Supply Enterprise(EPSE)求购4-6万吨3-8月 船期的91号汽油船货，中石油首次成为供应商之一。 行业消息人士周四称，中海油可能在2月或3月开始出口汽油。 官方数据显示，1月28日止当周新加坡陆上轻质馏分油库存创下约三 年半最高，达到1,473.7万桶。 新加坡现货交易，Gunvor以每桶54.70美元的价格向维多出售船期为2 月15-19日的92号汽油，是今天市场上唯一的现货交易。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日
路透新加坡5月11日 - 油价周四上涨，布兰特原油稳稳地回到每桶50美元上方，因美国原油库存下降且沙特对亚洲石油供应的削减幅度大于预期，令市场供应趋紧。