国际油市：北亚石脑油价格处在六个月高位

路透新加坡1月29日 - 亚洲3月上半月石脑油价格较4月上半月价格每 吨升水7.50美元，受需求和欧美至亚洲船货受抑的支撑。 日本Idemitsu购入2.5万吨船期为2月22日-3月15日的石脑油，价格为 成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水4-5美元，创下2014年7月来北亚 市场最高价格。 北亚的现货价格周三也重返升水，为近六个月来首见。交易员表示， 韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)总计买入三艘3月上半月和下半月的船货 ，每吨升水介于1-3美元。 Ethiopian Petroleum Supply Enterprise(EPSE)求购4-6万吨3-8月 船期的91号汽油船货，中石油首次成为供应商之一。 行业消息人士周四称，中海油可能在2月或3月开始出口汽油。 官方数据显示，1月28日止当周新加坡陆上轻质馏分油库存创下约三 年半最高，达到1,473.7万桶。 新加坡现货交易，Gunvor以每桶54.70美元的价格向维多出售船期为2 月15-19日的92号汽油，是今天市场上唯一的现货交易。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 王丽鑫)