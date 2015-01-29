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货币新闻 | 2015年 1月 29日 星期四 20:23 BJT

美股业绩：福特汽车季度获利高于预估，维持2015年获利展望

福特汽车季度净利为5,200万美元，或每股0.01美元，低于上年同期的30.7亿美元，当时的业绩受到21亿美元的一次性特别税赋项目提振。

福特营收为359亿美元，参与汤森路透I/B/E/S调查的分析师预计为345.5亿美元。

北美市场方面，2014年福特税前获利达到69亿美元。

福特维持2015年税前获利预估在85-95亿美元之间不变。(完) (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)
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